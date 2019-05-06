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Akhisarspor’da Eryüksel’e tepki!
Akhisarspor

Akhisarspor’da Eryüksel’e tepki!

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi.

6 Mayıs 2019 15:12

Spor Toto Süper Lig’de evinde Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilerek bitime 3 hafta kala lige tutunma şansını mucizelere bırakan Akhisarspor’da taraftarlar  Başkan Hüseyin Eryüksel’i istifaya davet etti.

Bu sezon alınan kötü sonuçların ardından isyan bayrağını açan yeşil-siyahlı futbolseverler, “Eryüksel istifa” şeklinde tempo tutarken, teknik direktör Cem Kavçak’a ise sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünler, “Akhisar’ın çocuğu Cem Kavçak” tezahüratlarıyla stadı inletti.

Öte yandan Akhisarspor’un Portekizli sağ beki Miguel Lopes takımın Yeni Malatyaspor karşısındaki kötü performasına dayanamayıp kendisinin değiştirilmesini işaret etti. Teknik ekibin, ‘Devam et’ uyarısı sonrası Lopes sahada kaldı.

Son güncelleme 15:12 | 6 Mayıs 2019
Akhisarspor Hüseyin Eryüksel
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