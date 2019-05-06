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10 yaşındaki Beyza Işık 56 yüzme yarışının 55’inde birinci oldu
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10 yaşındaki Beyza Işık 56 yüzme yarışının 55’inde birinci oldu

Ortaokul 5’inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Beyza Işık 3 yıl önce suya olan korkusunu yenmek ve yüzme öğrenmek için başladığı yüzme sporunda, girdiği 56 yarışın 55’ini birincilikle bitirerek ailesinin gurur kaynağı oldu. Beyza’nın hedefinde ise milli takım var.

6 Mayıs 2019 16:37

Tamer YAVUZ / Edirne 3 yıl önce ailesiyle birlikte Edirne'ye taşınan Beyza Işık, yazları gittiği tatillerde sudan korktuğu ve denize giremediği için yüzme kursuna yazılmaya karar verdi. Ardı ardına gelen yarışlarda birincilik alan Işık kendini yüzmeye vererek katıldığı 56 yarışın 55'ini birincilikle bitirdi.

MİLLİ TAKIMI HEDEFLİYOR

Milli takıma girdikten sonra Avrupa Şampiyonu olarak olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Beyza, 23 madalyası ve 1 kupası olduğunu belirtti. Beyza, haftanın 6 günü antrenman yaptığı ve beslenmesine oldukça dikkat ettiğinin altını çizerken akıllı telefon kullanmadığını söyledi.

“SUDAN KORKUYORDUM”

Ailesinin ve öğretmenlerinin ona olan inançlarının kendisini motive ettiğini belirten Beyza, “Ben 3 sene önce başladım yüzmeye. Sudan korkuyordum ve korkumu yendim. İlk başlarda yüzmeyi bilmediğim için babam öğreneyim diye yolladı. Ama bir anda dereceler gelmeye başladı. Yarışlara 10 yaş kategorisinde giriyorum. Resmi olarak 56 yarışa girdim 55 birinciliğim var. Birini de ilk yarışımda 1 saliseyle kaybettim” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 16:37 | 6 Mayıs 2019
Beyza Işık
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2 Istanbul Basaksehir
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31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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