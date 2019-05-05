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Vestel’den Şampiyon VakıfBank’a Kutlama Mesajı
Diğer Sporlar

Vestel’den Şampiyon VakıfBank’a Kutlama Mesajı

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 2018-2019 şampiyonu belli oldu. Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank için bir tebrik mesajı yayınladı.

5 Mayıs 2019 18:02

İşte Şampiyon VakıfBank için Vestel’in yayınladığı tebrik mesajı;

Avrupa'nın en değerli voleybolcularının bulunduğu, dünyanın en değerli liglerinden biri olarak kabul edilen Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bir sezonu daha başarı ile noktaladık. 3 yıldır adımızı vermekten büyük bir gurur duyduğumuz, Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi olarak gördüğümüz, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı'nı tebrik ederim.

Sezona Dünya Şampiyonu olarak başlayan VakıfBank ile Türkiye Kupası Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı VitrA'nın final serisi, yine adına yakışır şekilde heyecanlı geçti. Voleybolumuzun El Clasico'sunda rakibini 3-2'lik sonuçla geçerek Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan VakıfBank takımımızın hem yönetimini hem teknik ekibini hem de değerli voleybolcularını tebrik ediyorum.

Ergün GÜLER

Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü

Son güncelleme 18:02 | 5 Mayıs 2019
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