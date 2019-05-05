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Trabzonspor Kayserispor’u yenerse Avrupa’yı garantileyecek
Trabzonspor

Trabzonspor Kayserispor’u yenerse Avrupa’yı garantileyecek

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftayı namağlup geride bırakarak üst sıralarda kendine yer edinen Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı İstiklal Mobilya Kayserispor karşısından 3 puanla ayrılarak hem bitime üç hafta kala Avrupa Kupaları´na katılmayı garantilemeyi, hem de ilk üç iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

5 Mayıs 2019 10:36

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek.

Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Haftaya en yakın rakipleri Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’un 11 puan önünde 53 puanla 4. sırada giren bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor’u mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek istiyor.

03 Mayıs 2019 Trabzonspor, Caleb Ekuban`ın bonservisini aldı Trabzonspor, Leeds United`dan kiralanan golcü oyuncu Caleb Ekuban`ın 1 milyon Euro`luk satıl alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Abdulkadir Parmak’ın yokluğunda Vahid Amiri’nin, sakatlığı bulunan Portekizli oyuncu Joao Pereira’nın yerine ise Kamil Ahmet Çörekçi’nin forma giyebileceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi’nin de uzun süredir sakatlığı devam ediyor.

Trabzonspor’un İstikbal Mobilya Kayserispor karşısına Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Amiri, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Rodallega 11’i ile çıkması bekleniyor.

04 Mayıs 2019 SON DAKİKA Galatasaray Medipol Başakşehir ve Trabzonspor Beşiktaş maçlarının tarihi açıklandı Süper Lig`de iki haftalık maç programı açıklandı. Ligin 33. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarının tarihleri belli oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:36 | 5 Mayıs 2019
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Konyaspor
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Bugün - 20:30
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Kayserispor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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