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Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Galatasaray zirveyi ele geçirdi…
Futbol

Süper Lig’de puan durumu ve kalan maçlar! Galatasaray zirveyi ele geçirdi…

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir'in Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Galatasaray averajla liderliği ele geçirdi.

5 Mayıs 2019 21:15

Galatasaray şampiyonluk ateşini yeniden yaktı… Ligin bitimine 3 hafta kala Sivas deplasmanında 2 puan daha bırakan Başakşehir ile farkı eriten sarı kırmızılılar Beşiktaş karşısında 3 puanı 2 golle alarak haftalar sonra liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan Beşiktaş derbisinde seyircisi önünde Beşiktaş’ı deviren sarı kırmızılılar ligin bitimine 3 hafta kala puanını 63’e çıkararak averajla zirveye yükseldi. 5 haftalık çıkışıyla şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından eli boş döndü ve 59 puanla 3.sırada kaldı.

KADER MAÇI GALATASARAY BAŞAKŞEHİR…

Haftaya Ankaragücü ile karşılaşacak Medipol Başakşehir haftayı 63 puanla 2.sırada tamamladı. Ligin kaderini 33.haftada oynanacak Galatasaray Medipol Başakşehir maçı belirleyecek.

Sezonun ilk yarısında 0-0 biten bu maçı kazanan başka bir kayıp yaşanmaması halinde büyük ihtimalle şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Mücadelenin berabere bitmesi halinde ise Galatasaray genel averajda önde olduğu için kayıpsız giderse kupanın sahibi olacak.

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ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI:

Medipol Başakşehir (63): MKE Ankaragücü, Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray (60): Çaykur Rizespor (D), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (D)

Beşiktaş (59): Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa

Son güncelleme 21:22 | 5 Mayıs 2019
beşiktaş galatasaray Medipol Başakşehir puan durumu süper lig
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2
Konyaspor
Trabzonspor
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2
-
1
Kayserispor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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