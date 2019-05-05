Şampiyonluk yarışında kritik maç: Galatasaray Beşiktaş

Sezonun son büyük derbisi bugün Türk Telekom Stadı’nda oynanacak! Galatasaray bu akşam sahasında Beşiktaş'ı saat 19:00’da başlayacak maçta konuk edecek. Başakşehir'in son 6 haftada 12 puan kaybetmesiyle bugün oynanacak derbi şampiyonluk maçı havasında geçecek. Sarı-kırmızılılar, geçen sezondaki gibi ezeli rakibini mağlup ederek liderliğe yükselmek istiyor. Ligde son 6 haftada 18 puan hanesine yazdırarak küllerinden doğan Kartal, galip gelerek Cimbom'u sollayıp zirveyle şampiyonluk şansını lehine çevirmeyi amaçlıyor.

– Galatasaray’a konuk olacak olan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrılarak, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı’na doğru hareket etti.

– Ev sahibi ekip parçalı forma ve beyaz şort; konuk takım ise siyah forma ve şortla sahaya çıkacak.

– Galatasaray Kulübü sosyal medyadan paylaştığı video ile stada gelecek taraftarlarının kırmızı giyinmelerini istedi.

– Galatasaray-Beşiktaş derbisinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

– Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Stadı’ndaki derbi maçının biletlerini tüketti!

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak

Galatasaray Kulübü derbi için taraftarların “kırmızı” giyinmeleri için video paylaştı pic.twitter.com/WPYtnn0jSM — SKOR (@SozcuSkor) 5 Mayıs 2019

Son dakika! Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray`da Mitroglou şoku Galatasaray, Beşiktaş maçı öncesi Kostantinos Mitroglou'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıkladı. İlgili Haberi Oku

44’E 35 CİMBOM ÖNDE

Beşiktaş, Dolmabahçe'de randevuyu 1-0 kazanırken Aslan'ın bu sezon derbi galibiyeti bulunmuyor. G.Saray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 maçta da berabere kalmıştı. Cimbom'un son derbi galibiyeti geçen sezon Türk Telekom'da Beşiktaş'a karşı alınan 2-0'lık zafer. Transfermarkt'ın verilerine göre iki takımın toplam değeri 167.3 milyon Euro. (1 milyar 118 milyon TL) Taraflar arasında ligde yapılan 121 maçın 44'ünü sarı-kırmızılılar, 35'ini siyah-beyazlılar kazandı.

DIAGNE’NİN GÖZÜ GOMIS’TE

Mbaye Diagne, Beşiktaş filelerini havalandırması durumunda önemli bir rekora ortak olacak. Kasımpaşa'da 20 gol atan Senegalli forvet, Galatasaray'daki sayısını 9'a toplamda da 29'a yükseltmeyi hedefliyor. Gomis, 29 golle Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı.

Galatasaray ile Beşiktaş TT Arena`da 9. kez... Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda 9. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlardan sarı-kırmızılılar 5, siyah-beyazlılar da 2 kez galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

BURAK ‘300’ DİYECEK

Kartal’ın gol silahı Burak Yılmaz, Galatasaray derbisiyle birlikte Süper Lig'deki 300. maçına çıkacak. 3. kez dalya heyecanı yaşayacak olan tecrübeli forvet, lig kariyerinde 175 kez fileleri havalandırdı. 12 maçta 11 gol atan Burak, takımının da en skorer ismi.

FATİH TERİM EVİNDE KRAL

Galatasaray, kendi seyircisinin önünde ligde 34 maçtır yenilmiyor. En son Tudor görevdeyken Kasımpaşa'ya 2016-17 sezonunda mağlup olan Cimbom, Fatih Terim önderliğinde rakiplerine göz açtırmıyor. Terim ile birlikte Aslan, 24 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi.

ŞENOL GÜNEŞ 1 KEZ KAYBETTİ

2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçmesiyle siyah-beyazlılara 2 şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı sadece 1 yenilgi aldı. 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 1-0'lık skorlarla Aslantepe'den galip çıkan Güneş, geçen sezon Fatih Terim'e karşı mağlup olmuştu.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ’IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

ASLAN REKORUNU EGALE ETMEK İÇİN SAHADA

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisinden puanla ayrılması durumunda, sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale edecek.

Türk Telekom Stadı’ndaki son 34 lig maçında mağlup olmayan Galatasaray, Eylül 1996’da başlayıp, Eylül 1998’de biten 2 yıllık seride evindeki 35 müsabakanın 29’unu kazanırken, 6’sında beraberlik aldı ve mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 30. haftasından bu yana iç sahada 29 galibiyet alırken, 5 karşılaşmada berabere kaldı.