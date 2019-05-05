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Şampiyon Barcelona yedekleriyle mağlup
İspanya La Liga

Şampiyon Barcelona yedekleriyle mağlup

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, yedeklerle çıktığı Celta Vigo deplasmanında 2-0 yenildi.

5 Mayıs 2019 09:25

İspanya La Liga’da geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, yedeklerden oluşan bir kadroyla çıktığı maçta, deplasmanda Celta Vigo’ya 2-0 yenildi.

La Liga’nın 36. haftasında oynanan karşılaşmada Celta’nın galibiyet golleri ikinci yarıda Maxi Gomez (Dk. 67) ve Iago Aspas’dan (Dk. 88 penaltıdan) geldi.

Celta’da forma giyen Türk futbolculardan Okay Yokuşlu, Barcelona maçında ilk 11’de sahaya çıkıp karşılaşmanın sonuna kadar oynarken, sakatlığı olan Emre Mor kadroda yer almadı.

Katalan takımının as futbolcularından Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Jordi Alba ve kaleci Marc-Andre Ter Stegen, teknik direktör Ernesto Valverde’nin tercihiyle Celta maçında dinlendirilerek kadroya alınmadı.

La Liga’da kalma mücadelesi veren Celta aldığı galibiyetle puanını 40’a çıkartıp, maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Sezonun şampiyonu Barcelona ise 83 puanda kaldı.

Son güncelleme 09:25 | 5 Mayıs 2019
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