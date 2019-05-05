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Salzburg şampiyonluğa doymuyor
Dünyadan Futbol

Salzburg şampiyonluğa doymuyor

Austria Wien'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Salzburg, Avusturya liginde peş peşe 6. kez şampiyon oldu.

5 Mayıs 2019 23:02

Avusturya Birinci Futbol Ligi’nde Salzburg, deplasmanda Austria Wien’i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Generali Arena’da oynanan şampiyonluk grubu 7. hafta karşılaşmasında Austria Wien, lider Salzburg’u ağırladı.

Austria Wien, 71. dakikada Dominik Prokop’un attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Salzburg, 81. dakikada Xaver Schlager ve 86. dakikada Hannes Wolf’un kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.

Ligde 22 haftalık normal sezonu 55 puanla lider tamamlayan Salzburg, puanların yarısının taşındığı şampiyonluk grubuna 27 puanla avantajlı şekilde başladı. Austria Wien karşısında alınan galibiyetle puanını 43 yapan Salzburg, bitime 3 hafta kala en yakın rakibi LASK Linz’in 9 puan önünde yer aldı. LASK

Linz, son 3 haftada puan eşitliği yakalasa dahi normal sezondan kalan yarım puanı da hesaba katılacak Salzburg, şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Salzburg, üst üste 6. olmak üzere 13. şampiyonluğunu elde etti.

Son güncelleme 07:53 | 6 Mayıs 2019
Salzburg
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