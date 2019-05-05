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İspanya La Liga

Real Madrid evinde kazandı

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Villarreal'i 3-2 yendi. Real Madrid'de sakatlığı sona eren Vinicius iki ay sonra sahaya çıktı.

5 Mayıs 2019 20:47

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Villarreal’i 3-2 yendi. Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid’in 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının başında farkı artıran Real Madrid, uzatma dakikalarında Villarreal’in golünü engel olamasa da 3 puanı almayı başardı.

Maçta, ev sahibi takımın golleri Mariano Diaz Mejia (Dk. 2 ve Dk. 49) ve Jesus Vallejo’dan (Dk. 40) gelirken, Villarreal’in gollerini Gerard Moreno (Dk. 11) ve Jaume Costa (Dk. 90 4) attı. Real Madrid’de Karim Benzema ve Sergio Ramos sakatlıklarından, Luka Modric ve Gareth Bale ise teknik direktör Zinedine Zidane’ın tercihiyle Villarreal maçının kadrosunda yer almadı. Eflatun-beyazlılarda yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıkan 18 yaşındaki genç yetenek Vinicius ise Villarreal maçının 74. dakikasında Brahim Diaz’ın yerine oyuna girdi.

Aldığı galibiyetle puanını 68 yapan Real Madrid, geçen hafta garantilediği 3’üncülükteki yerinde kaldı. Ligde kalma mücadelesi veren Villarreal ise 40 puanla 15. sırada yer aldı.

Son güncelleme 08:17 | 6 Mayıs 2019
Real Madrid Villarreal
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