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Necip Uysal, Beşiktaş’taki 300. maçına çıkıyor!
Beşiktaş

Necip Uysal, Beşiktaş’taki 300. maçına çıkıyor!

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Necip Uysal bu maçla birlikte siyah-beyazlı formayla 300. maçında boy gösterecek.

5 Mayıs 2019 18:31

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 299 resmi maça çıkan Necip Uysal, Galatasaray deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkacak.

Süper Lig tarihinde 6 farklı takımla 299 kez sahaya çıkan Burak Yılmaz da, bugün Beşiktaş forması altında Galatasaray’a karşı Süper Lig’deki 300. maçına çıkacak. Burak 299 maçta 175 gol atmıştı. Beşiktaş’ın 11’i şu şekilde:

“Karius – Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner – Atiba, Necip – Lens, Dorukhan, Ljajic – Burak Yılmaz” 05 Mayıs 2019 Otobüslerin camlarını kıran Beşiktaşlı taraftarlar stada alınmadı Spor Toto Süper Lig`in 31`inci haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş`ın taraftarları Türk Telekom Stadı`na ulaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:31 | 5 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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