Necip Uysal, Beşiktaş’taki 300. maçına çıkıyor!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 299 resmi maça çıkan Necip Uysal, Galatasaray deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıkacak.

Süper Lig tarihinde 6 farklı takımla 299 kez sahaya çıkan Burak Yılmaz da, bugün Beşiktaş forması altında Galatasaray’a karşı Süper Lig’deki 300. maçına çıkacak. Burak 299 maçta 175 gol atmıştı. Beşiktaş’ın 11’i şu şekilde:

“Karius – Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner – Atiba, Necip – Lens, Dorukhan, Ljajic – Burak Yılmaz” Otobüslerin camlarını kıran Beşiktaşlı taraftarlar stada alınmadı Spor Toto Süper Lig`in 31`inci haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş`ın taraftarları Türk Telekom Stadı`na ulaştı. İlgili Haberi Oku