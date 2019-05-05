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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-3 Abalı Denizlispor | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 0-3 Abalı Denizlispor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın kritik karşılaşmasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi ve 66 puana yükseldi. Topladığı 67 puanla lider konumdaki Gençler'e hala kalan iki maçta 1 puan Süper Lig için yetiyor. Üçüncü Hatayspor'un ise puanı 61.

5 Mayıs 2019 22:45

Spor Toto 1. Lig 32. hafta müsabakasında Gençlerbirliği evinde Abalı Denizlispor'a 3-0 mağlup oldu. Kalan haftalarda bir puan dahi alsa Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek olan Gençlerbirliği, bu mağlubiyetle 67 puanda kaldı. Zorlu deplasmandan üç puanla ayrılan Denizlispor ise 66 puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korumayı başardı. Zirvedeki ikilinin ardında yer alan Hatayspor’un ise 61 puanı bulunuyor.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Şahan Yılmaz

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Deniz Yılmaz dk. 46), Claro (Barış Başdaş dk. 45), Erdem Özgenç, Bogdan Stancu, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton, Bekir Yılmaz (Mert Nobre dk. 63)

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, İsmail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Kehinde dk. 80), Recep Niyaz (Burak Altıparmak dk. 88), Burak Çalık (Mbamba dk. 75), Kerem Can Akyüz, Abdulkerim Bardakcı

Goller: Deniz Vural (dk. 16), Recep Niyaz (dk. 85), Mbamba (dk. 90) (Abalı Denizlispor)

Sarı kartlar: Yasin Pehlivan, Barış Başdaş (Gençlerbirliği), Burak Çalık (Abalı Denizlispor) 05 Mayıs 2019 Spor Toto 1. Lig`de Giresunspor kazandı iki takım daha küme düştü Spor Toto 1. Lig`de haftayı birer puanla kapatan 2 takım daha, Giresunspor`un elde ettiği galibiyetin ardından bir alt lige düştü. Spor Toto 1. Lig`de daha önce de Kardemir Karabükspor`un küme düşmesi kesinleşmişti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:45 | 5 Mayıs 2019
Abalı Denizlispor Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig
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4
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2
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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