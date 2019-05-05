Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Ligde yüksek gerilim!

Süper Lig’de 31. hafta dev bir maç ev sahipliği yapıyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren iki ezeli rakip Galatasaray Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği maçta kazanan ekip bitime 3 hafta kala büyük bir avantaj elde edecek. Galatasaray’da Kostas Mitroglou derbi maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ise sakatlığı süren Gary Medel’in dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Galatasaray’da sarı kart ceza sınırında bulunan Martin Linnes, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba bu maçta kart görmeleri halinde gelecek haftaki Çaykur Rİzespor maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimler ise Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma. Peki, Beşiktaş Galatasaray saat kaçta ne zaman?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, 5 Mayıs’ta yapılacak ve saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Tüm futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği Galatasaray Beşiktaş maçı, beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ 11

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Ömer, Emre Akbaba, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Atiba, Necip, Dorukhan, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Utku, Adriano, Roco, Muhayer, Kagawa, Oğuzhan, Güven, Larin, Quaresma, Mustafa

Şampiyonluk yarışında kritik maç: Galatasaray Beşiktaş Başakşehir, son 6 haftada 12 puan kaybetti. Galatasaray ile Beşiktaş'ın bugünkü randevusu derbinin de ötesine geçti. Galip gelen taraf, ligin favorisi olacak. Galatasaraylı taraftarlar, TT Arena`daki derbi maçının biletlerini tüketti! Maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. İlgili Haberi Oku

DIAGNE'NİN GÖZÜ GOMIS'TE

Mbaye Diagne, Beşiktaş filelerini havalandırması durumunda önemli bir rekora ortak olacak. Kasımpaşa’da 20 gol atan Senegalli forvet, Galatasaray’daki sayısını 9’a toplamda da 29’a yükseltmeyi hedefliyor. Gomis, 29 golle Süper Lig’de en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı.

İKİ KRAL KARŞI KARŞIYA

Bir yanda 28 golle sezona damgasını vuran Mbaye Diagne, diğer tarafta 2 kez ligde krallık yaşayan, sezonun ikinci yarısının da en skorer oyuncusu Burak Yılmaz… Şampiyonluk derbisinde tüm gözler, iki yıldızın üstünde olacak. Çıktığı 12 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırıp Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışına sokan Burak, daha önce iki kez gol krallığı yaşamıştı.