MAÇ SONUCU | Göztepe Antalyaspor 4-1

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti. Ligde kalma savaşı veren Göztepe, bu galibiyetle, haftaya oynayacağı kritik Bursaspor maçı öncesi düşme hattının bir basamak üzerine yükseldi. Kazanması halinde ligde beşinci sıraya yükselme şansı bulunan Antalyaspor ise bu mağlubiyetle 7. sıraya geriledi.

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Göztepe’nin golleri ikisi Serdar Gürler, ikisi de penaltıdan Deniz Kadah’tan gelirken, Antalyaspor’un tek golünü Mevlüt Erdinç attı.

Geçtiğimiz hafta lider Medipol Başakşehir’i deplasmanda mağlup eden Göztepe, Antalyasporu da yenerek üst üste ikinci galibiyeti elde etti.

Stat: Bornova

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Göztepe: Beto, Tayfur Bingöl, Titi, Reis, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 76 Gouffran), Castro (Dk. 87 Alpaslan Öztürk), Poko, Serdar Gürler (Dk. 89 Borges), Deniz Kadah, Jerome

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Amilton (Dk. 73 Drole), Hakan Özmert, Charles, Chico, Fredy (Dk. 66 Doğukan Sinik), Mevlüt Erdinç (Dk. 78 Doukara)

Goller: Dk. 11 ve 72 Serdar Gürler, Dk. 35 ve 66 (penaltılardan) Deniz Kadah (Göztepe), Dk. 18 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 58 Charles (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Boffin, Dk. 55 Diego, Dk. 63 Celutska, Dk. 73 Amilton (Antalyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Halil Akbunar’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome’un kafa vuruşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

GOL! 11′ Sol çapraz pozisyonda Jerome’un düşürülüşüyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler’in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

15′ Nazım Sangare’nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mevlüt Erdinç’in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

GOL! 18′ Sol kanattan Cissokho’nun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mevlüt Erdinç, Berkan Emir’e rağmen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

GOL! 33′ Ceza alanı içinde Deniz Kadah’ın kafa vuruşunda Cissokho’nun topa müdahalesinin ardından pozisyonu devam ettiren hakem Mete Kalkavan bir süre sonra VAR odasından gelen uyarıyla müsabakayı durdurdu. Daha sonra pozisyonu izleyen Mete Kalkavan, beyaz noktayı gösterdi. 35. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

46′ Ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar’ın sert şutunda kaleci Boffin topu uzaklaştırdı.

55′ İlk sarı kartını gören Antalyasporlu Charles 3 dakika sonra ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL! 63′ Kaleci Boffin’in ceza alanı içinde Jerome’e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 66. dakikada atışı kullanan Deniz Kadah, topu ağlara gönderdi: 3-1.

GOL! 72′ Castro’nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topa hareketlenen Serdar Gürler, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta topu filelerle buluşturdu: 4-1.

90+1′ Berkan’ın sert şutunda kaleci Boffin’den dönen topla buluşan Deniz Kadah’ın vuruşunda top ağlarla buluştu, Antalyasporlu oyuncular santra yapmadan önce hakem Mete Kalkavan, VAR odasından gelen uyarıyla golü geçerli saymadı.