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Galatasaray kendi serisini egale etti
Galatasaray

Galatasaray kendi serisini egale etti

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı. Daha önce 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada mağlup olmayan Galatasaray, bu rekoruna ortak oldu. Rekor ise Trabzonspor'da...

5 Mayıs 2019 21:26

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik rekorunu egale etti. Türk Telekom Stadı’ndaki son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekoruna ortak oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta mağlup olmadı. Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30’unu kazanırken, 5’inde berabere kaldı.

EN UZUN SERİ TRABZONSPOR’UN

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor’a ait…

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren seride 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

İç sahada 2 Kasım 1975’te Altay’a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975’te 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı’nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 1981’de Kocaelispor’a 1-0 yenilerek, seriyi sonlandırdı.

Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70’ini kazandı, 20’sinde berabere kaldı.

05 Mayıs 2019 Süper Lig`de puan durumu ve kalan maçlar! Galatasaray zirveyi ele geçirdi... Spor Toto Süper Lig`in 31.haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı`nda şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş`ı 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir`in Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Galatasaray averajla liderliği ele geçirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:27 | 5 Mayıs 2019
beşiktaş galatasaray trabzonspor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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