Galatasaray kendi serisini egale etti

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik rekorunu egale etti. Türk Telekom Stadı’ndaki son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekoruna ortak oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta mağlup olmadı. Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30’unu kazanırken, 5’inde berabere kaldı.

EN UZUN SERİ TRABZONSPOR’UN

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor’a ait…

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren seride 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

İç sahada 2 Kasım 1975’te Altay’a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975’te 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı’nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 1981’de Kocaelispor’a 1-0 yenilerek, seriyi sonlandırdı.

Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70’ini kazandı, 20’sinde berabere kaldı.

Süper Lig`de puan durumu ve kalan maçlar! Galatasaray zirveyi ele geçirdi... Spor Toto Süper Lig`in 31.haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı`nda şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş`ı 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir`in Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Galatasaray averajla liderliği ele geçirdi. İlgili Haberi Oku