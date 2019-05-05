Galatasaray Beşiktaş maç özeti izle: Galatasaray’dan şampiyonluk için büyük adım! İşte özet…

Süper Lig’de 31. haftanın en önemli maçında Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kazanan ekibin şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edeceği maçta Galatasaray Beşiktaş’ı 2-0 yenmeyi başardı. 44’te Onyekuru ile skor 1-0 oldu. Beşiktaş’ın yüklendiği anda sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası hızlı atağa çıkan Galatasaray’dan Feghouli’nin pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Fernando, yanındaki Onyekuru’yu gördü. Onyekuru da topu boş ağlara yolladı. 55’te Fernando ile skor 2-0 oldu. Sağ kanattan Mariano’nun kullandığı taç atışı sonrası Diagne boş durumda topu aldı. Ara pasında Beşiktaşlı oyuncular duraklayınca Fernando kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Karius’tan dönen topu boş ağlara yolladı. 67’de Diagne yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı. 70’te VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı. Galatasaray Beşiktaş özeti…

GALATASARAY BEŞİKTAŞ ÖZET

GS BJK MAÇINDA ATILAN GOL SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında ilk yarının sonunda Onyekuru ile 1-0 öne geçti. Golden önce Galatasaray'ın kullandığı taç atışının kendilerine verilmesi gerektiğini savunan Beşiktaş futbolcuları, uzun süre hakem Bülent Yıldırım'a itirazda bulundurlar. Ancak kararını değiştirmeyen Bülent Yıldırım, Beşiktaş'ın santra yapması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Beşiktaş futbolcuları, hakem Bülent Yıldırım'ın etrafını sararak Galatasaray'ın golünün iptal edilmesi gerektiğini savundular. İtirazlarını sertleştiren Beşiktaş futbolcuları, başlama vuruşunu bir süre yapmadı. Gökhan Gönül, başlama vuruşunu yapmayarak topu yana doğru vurdu. Ljajic de kendisine gelen topu sert bir şekilde ileri doğru gönderdi. Hakem Bülent Yıldırım bunun üzerine Gökhan Gönül ve Ljajic'e sarı kart gösterdi.

Yaklaşık iki dakika süren itirazların ardından Beşiktaş futbolcuları, başlama vuruşunu yaparak karşılaşmaya devam etti.

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