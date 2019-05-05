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Galatasaray Beşiktaş maçında Fernando yıldızlaştı!
Galatasaray

Galatasaray Beşiktaş maçında Fernando yıldızlaştı!

Beşiktaş karşısında 1 gol, 1 asist ile oynayan Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcu Fernando, bu sezonki 2. golünü atarken, 4. asistini yaptı.

5 Mayıs 2019 21:27

Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı yenen Galatasaray'da gol atan bir başka isim de Brezilyalı futbolcu Fernando oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye çıkan Fernando, takımının ikinci golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki Alanyaspor maçının ardından gol atma başarısı gösterdi.

Fernando ayrıca 44. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asisti yaptı ve bu sezonki asist sayısını da 4'e çıkardı. Öte yandan deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon yine Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş derbisinde de gol atmıştı. 05 Mayıs 2019 Galatasaray`a Belhanda şoku! Galatasaray`da Beşiktaş maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:27 | 5 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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