Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş’ten açıklamalar: ‘Her şey tartışılır ama oyun içinde olmaz!’

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, konuğu Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek zirveye otururken maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, flaş açıklamalarda bulundu. Güneş, “Oyunu kaybettiğimizi, güven kaybettiğimizi görüyorum. Baskı ile topa sahip olacaklarını biliyorduk. Onların alanında baskı yapıp çıkmak istiyorduk. O yönden iyiydik. Ama ilerleyen zamanda dış sebeplerden ötürü sinirlenmelerimiz bizi disiplinsiz bir hale getirdi. Haklı veya haksız olmamız önemli değil. Taçtan gelen golle geri düştük. Benzer bir golle de 2-0 oldu” dedi. Caner Erkin itiraz etti Şenol Güneş kendinden geçti! İlgili Haberi Oku

Güneş oyunun devamını ise “Rakibi kaleden uzak tutmayı düşündük ama yediğimiz gol çok acemice. Taç olması önemli değil. Gereksiz verilen fauller de vardı. Bunları bekliyorduk ama hakemin takdir haklarından oyuncuların bu kadar etkilenmesini beklemiyorduk. Bizim için kayıp olan üç puan üzüntü verici. Çok kolay, gereksiz anlamsız goller yedik. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Bundan sonra da böyle olacak. Hakemler ve rakipler aynı. Hatalar ne olursa olsun, futbolu bırakmak diye bir şey yok. Mazeret bulmak durumunda değiliz. Bu hataları sahada dile getirince kendinizi temize çıkarmış olmuyorsunuz” şeklinde analiz etti ve devam etti:

‘İpin ucu kaçtı…’

“Oyuna müdahale o kadar çok oldu ki… Hakem taç mı verdi, penaltı mı verdi, bunları maçtan sonra konuşabilirsin ama oyun içinde olmaz, oyunu bırakamazsın. Hepsi tartışılır ama oyun içinde tartışılmaz. Oyun disiplinini ve gerekliliklerini iyi yapmak zorundayız. Çok ısrarla olunca bir süre sonra da ipin ucu kaçtı. Oyun içinde zaman zaman iyi işler yapmamız akıl ve soğukkanlılıkla devam edecekti. Bütün oyuncularımdan memnunum. Değerlendirmesini siz yaparsınız ama ben memnun olmasaydım zaten çıkarırdım oyundan.” Adriano: `Gollerde büyük hatamız vardı` Spor Toto Süper Lig`i 31. haftasında Galatasaray`ın Beşiktaş`ı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Beşiktaş`ın Brezilyalı yıldızı Adriano önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku