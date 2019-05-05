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Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi paylaşım yapan bekçiye soruşturma!
Galatasaray

Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi paylaşım yapan bekçiye soruşturma!

Derbi öncesinde alınan güvenlik önlemleri sırasında stat içerisinden fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşan bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

5 Mayıs 2019 16:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde alınan güvenlik önlemleri sırasında stat içerisinden fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşım yapan bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Galatasaray-Beşiktaş takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbol müsabakasından önce alınan tedbirler sırasında, müdürlüğümüz kadrosunda görevli bir çarşı ve mahalle bekçisi tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu içerisinden fotoğraf çekilmesi ve bu fotoğrafın sosyal medya üzerinden paylaşılması konusu ile ilgili olarak, tespiti yapılan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

05 Mayıs 2019 Şampiyonluk yarışında kritik maç: Galatasaray Beşiktaş Başakşehir, son 6 haftada 12 puan kaybetti. Galatasaray ile Beşiktaş'ın bugünkü randevusu derbinin de ötesine geçti. Galip gelen taraf, ligin favorisi olacak. Galatasaraylı taraftarlar, TT Arena`daki derbi maçının biletlerini tüketti! Maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:27 | 5 Mayıs 2019
beşiktaş galatasaray
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