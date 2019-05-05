Galatasaray Beşiktaş derbisinde gol sonrası ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında ilk yarının sonunda Onyekuru ile 1-0 öne geçti. Golden önce Galatasaray’ın kullandığı taç atışının kendilerine verilmesi gerektiğini savunan Beşiktaş futbolcuları, uzun süre hakem Bülent Yıldırım’a itirazda bulundurlar. Ancak kararını değiştirmeyen Bülent Yıldırım, Beşiktaş’ın santra yapması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Beşiktaş futbolcuları, hakem Bülent Yıldırım’ın etrafını sararak Galatasaray’ın golünün iptal edilmesi gerektiğini savundular. İtirazlarını sertleştiren Beşiktaş futbolcuları, başlama vuruşunu bir süre yapmadı. Gökhan Gönül, başlama vuruşunu yapmayarak topu yana doğru vurdu. Ljajic de kendisine gelen topu sert bir şekilde ileri doğru gönderdi. Hakem Bülent Yıldırım bunun üzerine Gökhan Gönül ve Ljajic’e sarı kart gösterdi.

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Yaklaşık iki dakika süren itirazların ardından Beşiktaş futbolcuları, başlama vuruşunu yaparak karşılaşmaya devam etti.