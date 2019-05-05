SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Galatasaray Beşiktaş derbisinde gol sonrası ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu!
Galatasaray

Galatasaray Beşiktaş derbisinde gol sonrası ortalık karıştı! Kartlar havada uçuştu!

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta Onyekuru'nun attığı gol sonrası Beşiktaş futbolcuları hakem Bülent Yıldırım'a itirazda bulundular. Gol öncesi tacı kendilerinin kullanması gerektiğini düşünen Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Ljajic, itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

5 Mayıs 2019 19:59

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında ilk yarının sonunda Onyekuru ile 1-0 öne geçti. Golden önce Galatasaray’ın kullandığı taç atışının kendilerine verilmesi gerektiğini savunan Beşiktaş futbolcuları, uzun süre hakem Bülent Yıldırım’a itirazda bulundurlar. Ancak kararını değiştirmeyen Bülent Yıldırım, Beşiktaş’ın santra yapması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Beşiktaş futbolcuları, hakem Bülent Yıldırım’ın etrafını sararak Galatasaray’ın golünün iptal edilmesi gerektiğini savundular. İtirazlarını sertleştiren Beşiktaş futbolcuları, başlama vuruşunu bir süre yapmadı. Gökhan Gönül, başlama vuruşunu yapmayarak topu yana doğru vurdu. Ljajic de kendisine gelen topu sert bir şekilde ileri doğru gönderdi. Hakem Bülent Yıldırım bunun üzerine Gökhan Gönül ve Ljajic’e sarı kart gösterdi.

05 Mayıs 2019 Fatih Terim`den yayıncı kuruluşa gönderme! `Ödül alamadıkları için...` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ilginç göndermelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Yaklaşık iki dakika süren itirazların ardından Beşiktaş futbolcuları, başlama vuruşunu yaparak karşılaşmaya devam etti.

Son güncelleme 20:02 | 5 Mayıs 2019
beşiktaş galatasaray spor toto süper lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:30
0
-
0
Konyaspor
Trabzonspor
Bugün - 20:30
0
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR