Franck Ribery Bayern Münih’ten ayrılacağını açıkladı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’e 2007 yılında transfer olan Franck Ribery, 12 yıl formasını terlediği Bayern’den ayrılıyor… 36 yaşındaki Fransız milli futbolcu, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin bitişiyle takıma Arjen Robben ile birlikte veda edecek.

Bayern Münih’in resmi sitesinden duyurulan vedada Ribery, “Bayern’e geldiğimde, bir rüya gerçek oldu. Hoşçakal demek kolay olmayacak, ama birlikte başardıklarımızı asla unutmamalıyız” ifadesini kullandı ve kendisi için video hazırlandı.

Bayern’in başkanı Karl-Heinz Rummenigge de 2020 yılında Ribery ve Robben için bir veda maçı olacağını belirterek, “Her ikisi de harika oyuncular. Kulüp olarak ikisine de çok şey borçluyuz. Harika ve duygusal bir veda yapacağız” dedi.

Tecrübeli futbolcu Bayern Münih ile 8 Bundesliga -Bu sezon 9. şampiyonluğa 1 maç kaldı- ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere 22 kupa kazandı.

Ribery, Bayern Münih formasıyla son olarak dünkü Hannover 96 maçıyla sahaya çıktı. Son 19 dakikada sahneye çıkan Fransız 1 de gol attı.

Ribery, Bayern Münih formasıyla 422 maçta 123 gol, 183 asistlik performans sergiledi.