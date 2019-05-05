Fernando Muslera’dan şampiyonluk açıklaması! ‘Daha hiçbir şey bitmedi’

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Muslera’nın açıklamaları…
“Derbiyi ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Muslera, “Daha hiçbir şey bitmedi, önümüzde 3 zor maçımız var, ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bugün mutluyuz, şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden birini yendik ama futbolda her an, her şey değişebiliyor
Birçok şeyle, birçok unsurla mücadele ediyoruz, bunun farkındayız. Bugünkü galibiyet çok önemliydi, taraftarımızla bütünleşerek galip geleceğimizi biliyorduk”