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Fernando Muslera’dan şampiyonluk açıklaması! ‘Daha hiçbir şey bitmedi’
Galatasaray

Fernando Muslera’dan şampiyonluk açıklaması! ‘Daha hiçbir şey bitmedi’

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'i 31. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

5 Mayıs 2019 21:43

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Muslera’nın açıklamaları…

“Derbiyi ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Muslera, “Daha hiçbir şey bitmedi, önümüzde 3 zor maçımız var, ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bugün mutluyuz, şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden birini yendik ama futbolda her an, her şey değişebiliyor

Birçok şeyle, birçok unsurla mücadele ediyoruz, bunun farkındayız. Bugünkü galibiyet çok önemliydi, taraftarımızla bütünleşerek galip geleceğimizi biliyorduk”

05 Mayıs 2019 Galatasaray kendi serisini egale etti Spor Toto Süper Lig`de Beşiktaş`ı 2-0 yenen Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı. Daha önce 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada mağlup olmayan Galatasaray, bu rekoruna ortak oldu. Rekor ise Trabzonspor`da... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:44 | 5 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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