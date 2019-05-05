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Fernando Muslera: Beşiktaş’ı yendik ama her an her şey değişebiliyor
Galatasaray

Fernando Muslera: Beşiktaş’ı yendik ama her an her şey değişebiliyor

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluk için henüz her şeyin bitmediğini söyledi.

5 Mayıs 2019 21:43

Spor Toto Süper Lig’in 31.haftasında Galatasaray’ın seyircisi önünde Beşiktaş’ı 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu maçın ardından kaptan Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında kazanmayı hak eden taraf olduklarını ifade eden Muslera, “Konsantrasyonumuz üst seviyedeydi ve kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Henüz bir şey bitmedi, çok zor üç maçımız var ve ayaklarımız yere basmalı. Beşiktaş’ı yendik ancak futbolda her an her şey değişebiliyor.

Çok mutluyuz, sadece saha içerisinde değil, saha dışında da birçok şeyle mücadele ediyoruz. Beşiktaş zor bir rakip ve biz taraftarımızla bütünleşerek kazanacağımızı biliyorduk” ifadelerini kullandı. 05 Mayıs 2019 Galatasaray kendi serisini egale etti Spor Toto Süper Lig`de Beşiktaş`ı 2-0 yenen Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı. Daha önce 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada mağlup olmayan Galatasaray, bu rekoruna ortak oldu. Rekor ise Trabzonspor`da... İlgili Haberi Oku

05 Mayıs 2019 Galatasaray Beşiktaş maçında Fernando yıldızlaştı! Beşiktaş karşısında 1 gol, 1 asist ile oynayan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Fernando, bu sezonki 2. golünü atarken, 4. asistini yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:43 | 5 Mayıs 2019
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4 Trabzonspor
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5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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