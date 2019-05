Fernando Muslera: Beşiktaş’ı yendik ama her an her şey değişebiliyor

Spor Toto Süper Lig’in 31.haftasında Galatasaray’ın seyircisi önünde Beşiktaş’ı 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu maçın ardından kaptan Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş karşısında kazanmayı hak eden taraf olduklarını ifade eden Muslera, “Konsantrasyonumuz üst seviyedeydi ve kazanmak için her şeyimizi ortaya koyduk. Henüz bir şey bitmedi, çok zor üç maçımız var ve ayaklarımız yere basmalı. Beşiktaş’ı yendik ancak futbolda her an her şey değişebiliyor.

Çok mutluyuz, sadece saha içerisinde değil, saha dışında da birçok şeyle mücadele ediyoruz. Beşiktaş zor bir rakip ve biz taraftarımızla bütünleşerek kazanacağımızı biliyorduk" ifadelerini kullandı. Galatasaray kendi serisini egale etti Spor Toto Süper Lig`de Beşiktaş`ı 2-0 yenen Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı. Daha önce 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada mağlup olmayan Galatasaray, bu rekoruna ortak oldu. Rekor ise Trabzonspor`da...

