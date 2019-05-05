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Fatih Terim’den yayıncı kuruluşa gönderme! ‘Ödül alamadıkları için…’
Galatasaray

Fatih Terim’den yayıncı kuruluşa gönderme! ‘Ödül alamadıkları için…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ilginç göndermelerde bulundu.

5 Mayıs 2019 18:39

Spor Toto Süper Lig’in 31.haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşun canlı yayınına çıkan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, BeinSports’un geçtiğimiz hafta düzenlenen ödül törenine gönderme yaptı. Türkiye Ligi şampiyonluğu ve Türkiye Kupası’nın daha anlamlı olacağını söyleyen Terim çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Terim’in açıklamaları…

ÇOK ÜZÜLDÜLER TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTIK

”Hafta içi oyuncularımızın ödül töreni dolayısıyla moralleri bozuldu. Teknik ekip olarak teselli etmeye çalıştık ama üzüldüler, bu hakkaniyetli ödülü alamadıkları için. Daha çok çalışın dedik ama yine de morallerini düzeltemedik.”

Daha anlamlısı var bu ödüllerin. Bunun bir tanesi Türkiye Ligi, diğeri Türkiye kupası. İkisi de alacağımız noktada. ‘Bunu alın’ dedik. Biraz teselli ettik. İşin şakası bir tarafa. Arkadaşlarımız inşallah hem Türkiye Ligi’ni hem Türkiye Kupası’nı alarak kendi ödülümüzü kendimize vermiş oluruz.”

Son güncelleme 21:49 | 5 Mayıs 2019
beşiktaş fatih terim galatasaray
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