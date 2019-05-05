Erkan Sözeri: Şampiyonluk kadar değerli bir galibiyet aldık

Erkan Sözeri, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor’un da play-off mücadelesi vermesi nedeniyle çok zor bir maç oynadıklarını söyledi. Zorlandıklarını, iyi oyun ortaya koymamalarına rağmen istedikleri galibiyeti almayı başardıklarını vurgulayan Erkan Sözeri, “Bugün inanan bir takım vardı sahada. İnancını sahaya yansıtan, coşkulu oynayan, kalbini, yüreğini, her şeyini sahaya veren, bedeninde ne kadar ter varsa onu sahaya akıtan bir Giresunspor oyuncuları vardı” diye konuştu.

Çok zor bir süreçte inanarak görevi kabul ettiğini vurgulayan Erkan Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben buraya inandım da geldim. Giresunspor camiasına hayırlı olsun. Bugün belki şampiyonluk kadar değerli bir galibiyet aldık. Haftalardır bu oyuncular tepki görüyordu. Ama bun oyuncular rüştünü tekrar ispat ettiler. Kendilerine yakışanı yaptılar. İki hafta kala stres yapmadan bu işi bitirdik çok şükür.”

Erkan Sözeri, ligde kalmalarında başrolde oyuncularının olduğunu kaydederek, “Ben sadece onlara yardım ettim. Sağ olsunlar onlar benim dediklerimi, istediklerimi sahada yaptılar. Sonuna kadar sahada savaştılar. Kazanan biz olduk. Oyuncularıma bu galibiyet çok yakıştı. Çok şükür soyunma odasında bayram havası vardı” değerlenmesinde bulundu.

Bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantilediklerini ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Sözeri, “Ligde kalmak Giresunspor için belki buruk bir sevinç gibi ama maalesef bu durumdaysak, bu sevinci de yaşamak keyfini de çıkartmak gerekiyor. Oyuncularımın alınlarından öpüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doluyum, gururluyum. Bir o kadar da sevinçliyim” yorumunu yaptı.

Erkan Sözeri, Adana Demirspor maçında kendilerine destek olan Giresunspor taraftarlarına da teşekkür etti. Gençlerbirliği taraftarlarından yoğun destek mesajları aldığını vurgulayan Sözeri, kendilerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Onlara da çok teşekkür ediyorum. Benim de kalbim, yüreğim bugün Gençlerbirliği ile. Bugün inşallah onlar da işi bitirecekler.”