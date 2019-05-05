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Chelsea’den ‘Dev’ zafer!
İngiltere Premier Lig

Chelsea’den ‘Dev’ zafer!

İngiltere Premier Lig'de Watford'u 3-0 yenen Chelsea, ilk 4'te yer almayı garantiledi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

5 Mayıs 2019 21:40

İngiltere Premier Lig’de Chelsea, sahasında Watford’u 3-0 yenerek gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantiledi. Premier Lig’in 37. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda ağırladığı Watford’u 48. dakikada Ruben Loftus-Cheek, 51. dakikada David Luiz ve 75. dakikada Gonzalo Higuain’in attığı gollerle 3-0 yendi.

Bu sonuçla 71 puana ulaşan Chelsea, Tottenham’ın bir puan önünde üçüncülüğe yükseldi. Günün diğer maçlarında, bu iki takımın arkasında yer alan ekiplerden Manchester United, deplasmanda Huddersfield Town karşısında, Arsenal da evinde Brighton & Hove Albion önünde 1-1 berabere kaldı.

Bitime bir hafta kala 67 puanlı Arsenal ve 66 puanlı Manchester United’ın önünde bulunan Chelsea, ligi ilk 4’te tamamlamayı garantiledi ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

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Son güncelleme 21:40 | 5 Mayıs 2019
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