Fenerbahçe için Kasımpaşa maçı çok çok büyük risk taşıyordu.

Erzurumspor'un kazanmasıyla maça çıkan sarı-lacivertliler, olası bir yenilgiyle iyice ateş hattına girecek ve doğrudan rakipleriyle oynayacaktı.

Fenerbahçe, uzun zaman sonra bir maça çok iyi başlayıp sağlı sollu ataklarıyla Kasımpaşa kalesine bunalttı. Ancak son iki sezondur olduğu gibi bu maçta da aynı senaryo oldu ve Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk top Harun'un bireysel hatasıyla gol oldu.

Burada tabii Harun'un çok büyük hatası var, tartışılmaz ancak bir parantez açmak istiyorum. Daha altyapılarda futbolculara şu öğretilir, “Kaleciye geri pas atacaksanız, asla üç direk arasına topu göndermeyin.” Roman Neustaedter'in uygun durumda böyle bir pas atması da dikkatlerden kaçmış olabilir ancak saha için iyi bilen insanların kaçırmadığı en önemli detay bu oldu. Roman, golden sonra da aynı hataları yaparak yine Harun'a attığı pasları köşelere değil de 3 direği arasına atması, oyuncunun futbol bilgisinin ne kadar zayıf olduğu gösterdi.

Son haftaların yükselen yıldızı Eljif Elmas'la beraberliği kısa sürede yakalayan Fenerbahçe'de ‘geldiği günden beri ilk 11’de oynamaz, hamle oyuncusu olur' dediği Valbuena, herkese cevabını tokat gibi verdi. Sonuçta herkes aynı noktada buluştu ve geçen hafta sözleşmesinde yaptığı fedakarlıklara da vurgu yaparak “Büyük karakter Valbuena” dendi.

Maçın ilk dakikasından itibaren oyunu tamamen kendisi yönlendiren Fransız yıldız, Elmas'a yaptığı asistin dışında bir de frikik golü attı. “Küçük ama büyük dev adam” yakıştırması adeta onun için söylenmiş en doğru sözlerden biriymiş. Oyundan çıkarken yönetimin tamamı ayağa kalkarak da bu büyük karakteri alkışladı.

Bir diğer nokta ise Eljif Elmas'ın oyundan çıkmasıydı. Basın mensupları gibi başkan Ali Koç ve yöneticiler de sahanın yıldızlarından Elmas'ın oyundan çıkmasına anlam veremedi. Ancak Valbuena'nın sazı elinden bırakmaması bu değişikliğin üstünü örttü.

Ersun Yanal'ın son iki haftadır kazandığı Jailson'la ilgili şunu belirtmem lazım. Geçen hafta içi Ersun Yanal ile yaptığımız sohbet toplantısında Jailson'u sorduğumuzda bize, yerini çok kaybettiğini söylemişti ve “Bunu kendisine izlettirip hatasını anlattık. Şimdi tam istediğimiz gibi bir oyun oynuyor” cevabını verdi. Jailson'un son iki haftadır performansı da ciddi şekilde yükseldi.

Son deplasman galibiyetini 7,5 ay önce Konya'da alan Fenerbahçe, uzun zaman sonra aldığı dış saha galibiyetiyle herkese rahat bir nefes aldırdı. Son 3 haftaya girerken Yanal artık gençlere daha da fazla şans verecek. Ayrıca Ayew'in son dakika oyuna girmesini de anlamadım. 3 hafta sonra kulüple ilişiği kesilecek bir ismin, takımın geleceği olan Ferdi'nin yerine tercih edilmesi doğru değildi.

Akhisarspor karşısında da galip gelinmesi durumunda son 2 maçta Berke, Ferdi ve Oğuz Kağan'ın ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum.