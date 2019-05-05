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Bursaspor, Mesut Bakkal ile 4’te 0!
Bursaspor

Bursaspor, Mesut Bakkal ile 4’te 0!

Bursaspor'da Samet Aybaba'nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Mesut Bakkal, takımıyla çıktığı 4 maçta galibiyet alamadı.

5 Mayıs 2019 12:17

Bursaspor’a Mesut Bakkal da çare olamadı… Sezona Samet Aybaba yönetiminde başlayan timsah, alınan başarısız sonuçların ardından ligin tamamlanmasına 7 hafta kala tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı. Aybaba’nın ardından yeşil-beyazlı takımın başına Mesut Bakkal getirildi. Özellikle ligde takımları tutmasıyla ün salan Bakkal, Bursaspor’un derdine derman olamadı. Takımla birlikte 4 maça çıkan deneyimli teknik adam galibiyet sevinci yaşayamadı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile BB Erzurumspor’a mağlup olurken, Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor ile de berabere kaldı.

GALİBİYETLER GELMEDİ, KÜME DÜŞME HATTINA GİRDİ!

Öte yandan Bursaspor, son 17 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 8 beraberlikle alarak 11 puan toplayabildi. Bu sonuçların gelmesinde yeşil-beyazlı takımın fileleri havalandıramaması en büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor. Timsah, Antalyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ve BB Erzurumspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı. Bursaspor, sezon başından bu yana toplamda 14 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bursaspor’un gol yollarındaki büyük sıkıntısı galibiyet alamamasına sebep oldu. Bu sonuçlar sebebiyle timsah, düşme hattına girdi.

Son güncelleme 12:17 | 5 Mayıs 2019
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