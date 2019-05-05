Beşiktaş ağır yaralı! Seriler derbide son buldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasındaki derbi maçta Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısında kontrollü oynamaya çalışan siyah-beyazlı takım, 44. dakikada kalesinde ilk golü gördü. Konsantrasyon konusunda zorluk yaşayan Beşiktaş, ikinci yarıda da durakladığı anda rakibin bir golüne daha engel olamadı ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Süper Lig’de 6. kez mağlup olan Beşiktaş, 59 puanda kaldı. Siyah-beyazlı takım, 63 puanlı Medipol Başakşehir ve Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşerek şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı.

13 MAÇ SONRA YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig’de 13 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Ligin ilk yarısındaki kötü performansının ardından ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 33 puan toplamış ve şampiyonluk yarışının içine girmişti.

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca 2019’daki ilk mağlubiyetini aldı.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONLANDI

Beşiktaş’ın 6 maçlık galibiyet serisi de Galatasaray mağlubiyetiyle sonlandı.

Türk Telekom Stadı’na Atiker Konyaspor (3-2), Göztepe (1-0), Çaykur Rizespor (7-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (4-1) maçlarını kazanarak gelen siyah-beyazlı takım, Galatasaray’a 2-0 yenilmekten kurtulamadı.

DEPLASMANDA 6 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda da 6 maç sonra mağlup oldu. Dış sahadaki son yenilgisini ligin 17. haftasında Kasımpaşa’ya 4-1 mağlup olarak alan Beşiktaş, ardından konuk olduğu 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir beraberlik almıştı.

Galatasaray kendi serisini egale etti Spor Toto Süper Lig`de Beşiktaş`ı 2-0 yenen Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı. Daha önce 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada mağlup olmayan Galatasaray, bu rekoruna ortak oldu. Rekor ise Trabzonspor`da... İlgili Haberi Oku

SEZONUN SON DERBİSİNDE YENİLDİ

Beşiktaş, sezonun son derbisini yenilgiyle tamamladı. Ligin ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ve evinde Galatasaray’ı 1-0 yenen siyah-beyazlı takım, ikinci devredeki ilk derbi maçta Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmıştı. Galatasaray’a deplasmanda yenilen Beşiktaş, derbi maçlarını birer galibiyet ve yenilginin yanı sıra iki beraberlikle 5 puanla bitirdi.

İKİLİ AVERAJDA AVANTAJI GALATASARAY’A KAPTIRDI

Siyah-beyazlı takım, ikili averajda avantajı da rakibine kaptırdı. Sezonun ilk yarısında rakibini 1-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 skorla yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, sezon sonundaki olası puan eşitliğinde ikili averajdan dolayı rakibinin gerisinde kalacak.

15 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

Beşiktaş, Süper Lig’de 15 maç sonra fileleri havalandıramadı. Ligin 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 15 karşılaşmada gol atmayı başardı. Beşiktaş, bu 15 maçta 41 gol kaydetti.

Süper Lig`de puan durumu ve kalan maçlar! Galatasaray zirveyi ele geçirdi... Spor Toto Süper Lig`in 31.haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı`nda şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş`ı 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir`in Sivasspor deplasmanında 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Galatasaray averajla liderliği ele geçirdi. İlgili Haberi Oku