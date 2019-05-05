Batuhan Karadeniz Bandırmaspor’u ligde tuttu

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'da Bandırmaspor Baltok, Batuhan Karadeniz’in 90+6. dakikada attığı golle sahasında Fethiyespor’u 2-1 yendi ve kümede kaldı. Muğla ekibi Fethiyespor ise TFF 3.Lig'e düşen son takım oldu.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ve TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki iki takım olan Bandırmaspor Baltok ile Fethiyespor'un mücadelesi 2-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuca göre TFF 3.Lig'e düşen son takım da Fethiyespor oldu.

Son düdükle birlikte bordo-beyazlı taraftarlar stadı adeta bayram yerine çevirdi

Maç sonunda sahaya inen Bandırmaspor Baltok taraftarları futbolcuları kucaklayarak stadı adeta bayram yerine çevirdi. Statta çalınan oyun havaları ve stada giren davullara eşlik eden taraftarlar galibiyeti ve beraberinde gelen kümede kalma coşkusunu doyasıya yaşadı.

Taraftarlar, 1-1 devam eden maçın 90+6. dakikasında Bandırmaspor'un ikinci golünü kaydeden ve takımını küme düşmekten kurtaran Batuhan Karadeniz'i de maç sonunda bağrına bastı.

Bazı taraftarlar Bandırmasporlu futbolcularla selfie çektirme yarışına girerken, Bandırmasporlu futbolcular ise TFF 3.Lig'e düşme şoku yaşayan Fethiyesporlu futbolcuları teselli etmeye çalıştı.

5 buçuk sene evvel Kadıköy`de Fenerbahçe`yi yenmişlerdi... Şimdi 3. Lig`e düştüler... 4 Aralık 2013`te Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Kadıköy`de Fenerbahçe`yi 2-1 yenerek kupanın dışına iten Fethiyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup`taki son hafta maçında Bandırmaspor Baltok`a deplasmanda 2-1 mağlup olarak 3. Lig`e düştü. İlgili Haberi Oku