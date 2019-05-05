SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 6 TL'yi aştı! Doların gözü YSK'da
Altay’da Marco Paixao durmuyor!
TFF 1.Lig

Altay’da Marco Paixao durmuyor!

Spor Toto 1. Lig ve Altay tarihinin en golcü yabancı ismi olan Marco Paixao, Eskişehirspor karşısında da fileleri havalandırarak 26 gole ulaştı!

5 Mayıs 2019 12:59

Spor Toto 1. Lig’de evinde Eskişehirspor’u 2-1 mağlup ederek 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren Altay’da ilk golün altına imzasını atan forvet Marco Paixao, toplam gol sayısını 26’ya çıkararak alkış toplamaya devam etti. Gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 12 gol önünde yer alan, 1. Lig ve Altay tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Portekizli forvet, ligde rakip oldukları 17 takımdan 15’inin filelerini sarsmayı başardı.

İlk yaradaki İstanbulspor deplasmanında hat-trick yapan Marco Paixao, ligdeki takımlardan sadece Gençlerbirliği ve Osmanlıspor karşısında gol atma başarısı gösteremedi. Paixao, önümüzdeki hafta Osmanlıspor deplasmanında Başkent ekibinin ağlarını havalandırmaya çalışacak. Usta santrfor 5’i penaltıdan olmak üzere 21 golünü ayakla, 5 golünü ise kafayla kaydetti. Öte yandan İzmir ekibinde ön libero Ferhat sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Son güncelleme 12:59 | 5 Mayıs 2019
Marco Paixao Spor Toto 1. Lig
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:30
-
Konyaspor
Trabzonspor
Bugün - 20:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR