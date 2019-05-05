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MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-2 Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor

MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-2 Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Akhisarspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Yeni Malatyaspor ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

5 Mayıs 2019 14:57

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Akhisarspor, Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilirken bitime 3 hafta kala küme düşme hattının üzerinin 8 puan gerisinde kaldı.

Üst üste 2. galibiyetini alıp 5. sıra için avantaj elde eden Yeni Malatyaspor’a 3 puan getiren golleri 50. dakikada kendi kalesine Lopes ve 66. dakikada Bifouma attı.

Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, 44 puanla 5. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Akhisarspor ise 25 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig’in 32. haftasında Akhisarspor, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor, rakiplerin aldığı sonuca bakmadan Fenerbahçe’yi yenememesi halinde küme düşecek ilk takım olacak. Yeni Malatyaspor ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u sahasında konuk edecek.

Son güncelleme 18:02 | 5 Mayıs 2019
Akhisarspor spor toto süper lig yeni malatyaspor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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