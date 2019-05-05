Adriano: ‘Gollerde büyük hatamız vardı’

Spor Toto Süper Lig’in bitmesine 3 hafta kala ligin zirvesini değiştiren Galatasaray Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş’ın Brezilyalı sol beki Adriano maç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Adriano’nun açıklamaları…

“Dikkatsizliğin bedeli çok ağır oluyor tabii ki. Aslında bütün hafta boyunca çok iyi çalıştık. Gollerde büyük hatamız vardı. Bundan sonra rakiplerimizin alacağı sonuçlar da bizim için çok önemli olacak. Şimdi bu mağlubiyeti unutup, önümüze bakmamız lazım.

Bugün sahada %100’ümüz vermek için hazırlandım. Heyecanla kalan maçlarda bu formayı taşımaya devam edeceğim.Bundan sonraki maçlarda daha iyi bir takım oyunu ortaya koymalıyız. Kazanmaya geldik ama olmadı, kazanamadık.”

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