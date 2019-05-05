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Adriano: ‘Gollerde büyük hatamız vardı’
Beşiktaş

Adriano: ‘Gollerde büyük hatamız vardı’

Spor Toto Süper Lig'i 31. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano önemli açıklamalarda bulundu.

5 Mayıs 2019 21:25

Spor Toto Süper Lig’in bitmesine 3 hafta kala ligin zirvesini değiştiren Galatasaray Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş’ın Brezilyalı sol beki Adriano maç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Adriano’nun açıklamaları…

“Dikkatsizliğin bedeli çok ağır oluyor tabii ki. Aslında bütün hafta boyunca çok iyi çalıştık. Gollerde büyük hatamız vardı. Bundan sonra rakiplerimizin alacağı sonuçlar da bizim için çok önemli olacak. Şimdi bu mağlubiyeti unutup, önümüze bakmamız lazım.

Bugün sahada %100’ümüz vermek için hazırlandım. Heyecanla kalan maçlarda bu formayı taşımaya devam edeceğim.Bundan sonraki maçlarda daha iyi bir takım oyunu ortaya koymalıyız. Kazanmaya geldik ama olmadı, kazanamadık.”

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Son güncelleme 21:25 | 5 Mayıs 2019
Adriano beşiktaş derbi galatasaray
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OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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