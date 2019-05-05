SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Abdurrahim Albayrak: Prim annelerinin ak sütü gibi helal olsun
Galatasaray

Abdurrahim Albayrak: Prim annelerinin ak sütü gibi helal olsun

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbinin ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Bülent Yıldırım'ın iyi bir maç yönettiğini söyledi.

5 Mayıs 2019 21:53

Spor Toto Süper Lig’in 31.haftasındaki derbide oynanan Galatasaray Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Abdurrahim Albayrak’ın açıklamaları…

“Çok önemli bir galibiyet aldık. 51 bin 800. taraftara kadar, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. İnanılmaz moral, inanılmaz destek verdiler. O destekle beraber de 3 puanı aldık, şampiyonluk için en önemli galibiyetlerden birini aldık.”

“Taç pozisyonuna yakından bakarsanız, rakipten çıktığını görürsünüz. Oyuncularımızın bir emeği var. Prim annelerinin ak sütü gibi oyuncularımıza helal olsun. Aramızda konuştuğumuz bir rakamdır. Hakem çok iyi maç yönetti, söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum.”

05 Mayıs 2019 Fernando Muslera: Beşiktaş`ı yendik ama her an her şey değişebiliyor Galatasaray kaptanı Fernando Muslera Beşiktaş`ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluk için henüz her şeyin bitmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:54 | 5 Mayıs 2019
abdurrahim albayrak fatih terim galatasaray
YAKINDAKİ MAÇLAR
Alanyaspor
Bugün - 20:30
2
-
2
Konyaspor
Trabzonspor
Bugün - 20:30
2
-
2
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 15 54
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR