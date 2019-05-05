Abdurrahim Albayrak: Prim annelerinin ak sütü gibi helal olsun

Spor Toto Süper Lig’in 31.haftasındaki derbide oynanan Galatasaray Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Abdurrahim Albayrak’ın açıklamaları…

“Çok önemli bir galibiyet aldık. 51 bin 800. taraftara kadar, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. İnanılmaz moral, inanılmaz destek verdiler. O destekle beraber de 3 puanı aldık, şampiyonluk için en önemli galibiyetlerden birini aldık.”

“Taç pozisyonuna yakından bakarsanız, rakipten çıktığını görürsünüz. Oyuncularımızın bir emeği var. Prim annelerinin ak sütü gibi oyuncularımıza helal olsun. Aramızda konuştuğumuz bir rakamdır. Hakem çok iyi maç yönetti, söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum.”

Fernando Muslera: Beşiktaş`ı yendik ama her an her şey değişebiliyor Galatasaray kaptanı Fernando Muslera Beşiktaş`ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluk için henüz her şeyin bitmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku