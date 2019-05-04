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Valbuena: Fenerbahçe ile özel bir anlaşma yaptık!
Fenerbahçe

Valbuena: Fenerbahçe ile özel bir anlaşma yaptık!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Valbuena takımdaki geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

4 Mayıs 2019 21:48

Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Valbuena, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki Fransız yıldız konuşmasının başında kendisinin oyuna katkısının bir önemi olmadığını ve önemli olan takımın birlikteliği olduğunu savunurken, “Valbuena ya da Valbuena’sız bunun önemi yok, önemli olan takımdı. Tehlikeli noktadan uzaklaştık. Kişiler önemli değildir, kişiler 2. plandadır. Skor anlamında geriye düşsek bile maçı kazanmayı başardık. Önemli olan bu.” dedi.

“SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ”

Valbuena konuşmasının devamında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturduğunu aktardı ve, “Kulüple beraber oturduk, konuyu çözdük. Bu sezon 25 maçta forma giyersem, otomatik olarak uzuyordu kontratım. Fenerbahçe ve benim için uygun bir anlaşma yaptık. Özel bir anlaşma oldu. Benimde kontratım sezon sonunda sona erecek. Önümüzde yıl nerede olacağımı sezon sezonunda göreceğiz ” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Son güncelleme 21:48 | 4 Mayıs 2019
Fenerbahçe valbuena
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