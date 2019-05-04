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Tottenham’da düşüş sürüyor! Bournemouth’a 1-0 mağlup oldular…
İngiltere Premier Lig

Tottenham’da düşüş sürüyor! Bournemouth’a 1-0 mağlup oldular…

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth, sahasında Tottenham Hotspur'u 1-0 yendi.

4 Mayıs 2019 18:48

Ligi ilk 4 arasında tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesi veren Tottenham, orta sıralarda yer alan Bournemouth’a konuk oldu.  İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Bournemouth’a galibiyeti getiren golü, 90 1. dakikada Nathan Ake attı. Tottenham’da 43. dakikada Son Heung-min, 48. dakikada Juan Foyth doğrudan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Geçen hafta West Ham United’a kaybetmesinin ardından bu hafta da mağlup olan Tottenham Hotspur, maç fazlası ve 70 puanla 3. sırada kalırken, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansını riske soktu. Bournemouth ise puanını 45’e çıkardı.

Son güncelleme 18:48 | 4 Mayıs 2019
Bournemouth premier lig Tottenham
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