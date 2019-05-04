Süper Lig’de güncel puan durumu ve kalan maçlar! Fenerbahçe kazandı, Bursaspor kaybetti alt sıralarda hesaplar karıştı!

Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta heyecanı devam ederken güncel puan durumu da merak konusu. Geride kalan maçların ardından puan durumunda kümede kalma mücadelesi içindeki takımların hesapları da iyice karıştı. Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, 7.5 ay sonra deplasmanda gülerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise konuğu Bursaspor’u 2-0 yendi ve kümede kalma adına 6 puanlık maçı almayı bildi ve Timsahları ateşe attı. MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ise Ankara’da 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından haftanın kalan maçları da heyecan verici bir hal aldı. Son sıradaki Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor. Göztepe ise Antalyaspor’u ağırlıyor. Biri maç eksiğiyle Kayserispor olmak üzere, ligde 37 puana sahip 4 takım yer alıyor. 11. Sivasspor, 12. Fenerbahçe, 13. Kayserispor ve 14. MKE Ankaragücü 37 puanda buluşmuş durumda.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU:

Kritik bir galibiyet alan Dadaşlar 32 puanla 15. sıraya yükselirken maç eksiğiyle Göztepe, 30 puanla 16. sırada. Bursaspor ise bu yenilgiyle 17. sıraya geriledi ve ateşin tam ortasına düştü. Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise 25 puanla son sırada ve umutları iyice azalmış durumda.

Maç eksiğiyle 9. sıradaki Atiker Konyaspor ve 10. sıradaki Kasımpaşa 38 puanda ve nispeten rahatta. 37 puanlı dört takım da kendini rahat hissederken hafta sona erdiğinde 37 puanlı takımlar, küme düşme hattının en fazla 7, en az ise 5 puan üstünde yer alacak.

SÜPER LİG’DE TEHLİKE HATTINDA KALAN MAÇLAR:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor (32 puan): Evkur Yeni Malatyaspor (D), Fenerbahçe, Kayserispor (D)

Göztepe (30 puan): Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D), MKE Ankaragücü

Bursaspor (30 puan): Antalyaspor (D), Göztepe (D), Evkur Yeni Malatyaspor (D)

Akhisarspor (25 puan): Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D), Kayserispor, Atiker Konyaspor (D)

MAÇ SONUCU | B.B Erzurumspor Bursaspor 2-0 Spor Toto Süper Lig`in 31.haftasında Erzurumspor evinde Bursaspor`u 2-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan aldı. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımdan Bursaspor 30 puanla 17.sırada kaldı. Erzurumspor 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 15.sıraya çıktı. İlgili Haberi Oku