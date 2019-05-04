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Son Dakika: Galatasaray 1-0 öne geçti!
Son dakika… Fenerbahçe kadın basketbolda Galatasaray’ı yenip finale yükseldi
Kadınlar Basketbol Ligi

Son dakika… Fenerbahçe kadın basketbolda Galatasaray’ı yenip finale yükseldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2018-2019 Sezonu play-off yarı final son maçında Galatasaray'ı 54-51 yenen Fenerbahçe seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi. Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

4 Mayıs 2019 17:22

Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki derbi serisinde finale çıkan takım Fenerbahçe oldu… Play off yarı final serisinde 5. ve son maçta ezeli rakibini 54-51 yenen sarı lacivertliler 3-2 öne geçerek finale adını yazdırdı.

Serinin ilk maçını 72-51 kaybeden Aslan daha sonra ezeli rakibini deplasmanda 59-48, sahasında da 74-59 mağlup ederek 2-1 öne geçmişti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan son müsabakayı ise Fenerbahçe 57-49 kazanarak seriyi 2-2'ye getirmişti. Finale çıkan Fenerbahçe’nin rakibi Çukurova Basketbol olacak.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Ali Koç ve yöneticiler galibiyete böyle sevindi.

Son güncelleme 19:03 | 4 Mayıs 2019
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