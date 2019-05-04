Son dakika… Fenerbahçe kadın basketbolda Galatasaray’ı yenip finale yükseldi

Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki derbi serisinde finale çıkan takım Fenerbahçe oldu… Play off yarı final serisinde 5. ve son maçta ezeli rakibini 54-51 yenen sarı lacivertliler 3-2 öne geçerek finale adını yazdırdı.

Serinin ilk maçını 72-51 kaybeden Aslan daha sonra ezeli rakibini deplasmanda 59-48, sahasında da 74-59 mağlup ederek 2-1 öne geçmişti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan son müsabakayı ise Fenerbahçe 57-49 kazanarak seriyi 2-2'ye getirmişti. Finale çıkan Fenerbahçe’nin rakibi Çukurova Basketbol olacak.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Ali Koç ve yöneticiler galibiyete böyle sevindi.