Son dakika! Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray’da Mitroglou şoku

Spor Toto Süper Lig’de yarın derbide Beşiktaş’ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde dar alanda 5’e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Konstantinos Mitroglou’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği ve oyuncunun günü tedaviyle geçirdiği bildirildi. Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Son dakika... Fenerbahçe kadın basketbolda Galatasaray`ı yenip finale yükseldi Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2018-2019 Sezonu play-off yarı final son maçında Galatasaray`ı 54-51 yenen Fenerbahçe seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi. Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı. İlgili Haberi Oku