Rıdvan Dilmen: Maçlarda kamera sayısını arttırın bu lig adil bitsin!

Spor Toto Süper Lig’in 31.haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. 3-1 Fenerbahçe’nin kazandığı maçta VAR kararları çok konuşuldu. Fenerbahçe’yi öne geçiren Isla’nın golü VAR kararı nedeniyle iptal edildi. İkinci yarıda da Fenerbahçe’nin son golü VAR ile geçerli sayıldı. Mücadelenin ardından NTV’de pozisyonları yorumlayan Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen’in açıklamaları…

’44-46 PUANLA İLE SEZON BİTECEK’

Ersun Yanal, 2. yarı lider oluruz diye düşünüyordu ama ben Fenerbahçe’nin 2. yarıda 29-32 bandında alabilir diyordum. Bundan sonra kazanırsa 30’u tutturmuş olacak. 44-46 ile sezonu bitireceğini tahmin ediyorum. Bu da 5’inci, 6’ıncı sıraya yeter mi bilmiyorum.

‘KÜME DÜŞME POTASINDAN ÇIKTI ARTIK’

Fenerbahçe artık düşme potasından çıktı, gelecek sezonun planlarını yapma şansı elde etti. Muhtemelen şiddetinden dolayı Koray hoca Halis Hoca’ya sen karar ver dedi. Veysel Sarı’nın sarı kart verilen pozisyonu, benim için kırmızıya yakın. Ben olsam o görüntüden sonra atardım ama tartışmaya açık. Kasımpaşalı oyuncuların zaten çift sarı karttan atılmaması da enteresan. 5-6 oyuncu sarı kart gördü Kasımpaşa takımının havlu atmışlığını görebiliyorum. Kalecisinden santraforuna kadar… Zaten Trezeguet belli.

Erzurum deplasmanı soru işareti olsa da içerideki Akhisar ve Antalya maçında Fenerbahçe favori olacaktır. Böyle bir lig zor göreceğiz hem Fenerbahçe’nin konumu açısından hem de liderlik yarışı açısından. Aslında bu yılın TFF, yayıncı kuruluş ve MHK çok önemli bir sınavdan geçiyor. VAR ile ilgili yorumlar yapıyoruz. Öğreniyoruz arkadaşlarımızdan protokolleri okuyoruz. Yeni protokoller olmasa bugün VAR’a bakılan pozisyonlardan sonra Fenerbahçe maça devam edebilir miydi?

‘RİVA’DAKİ ADAMIN VİCDANINA KALMIŞSIN’

Futbolun ekonomisi o kadar büyüdü ki daha çok kamera olsaydı pozisyonları daha iyi görebilirdik. İspanya ve İngiltere’deki VAR incelemeri bizim kadar uzun sürmüyor. Çünkü orada daha fazla kamera var hemen görülebiliyor. Bugün Fenerbahçe maçında ofsayt olup olmadığına kim karar veriyor? Riva’da ‘oynat bakayım’ diyorum Hasan Ali’nin ayağından çıkan topun anını göremiyorum. Bunun için ne lazım ekstra kamera lazım. Bugün 18-20 kamera ile çektiyseniz. Riva’daki adamın vicdanına kalmışsınız. Bu kadar milyar dolarların döndüğü oyundan teknolojiyi kullanın daha fazla kamera ile çekin. VAR hakemi daha fazla kameradan görsün. Kulüpler de gerekirse katkıda bulunsunlar. İlerleyen zamanlarda daha fazla sorunlar ortaya çıkmadan bu durum düzeltilsin.

‘KAMERALARI ARTTIRIN BÜYÜK PARALAR DEĞİL’

Son haftalara girilirken bu kamera sayısını arttırın bu lig adil bitsin. Bu ekonomiyle ilgili bir şey. Bildiğim kadarıyla büyük paralar değil bunlar. Sadece izleyici için değil yöneten için de önemli. 106 dakika maç oynandı bugün. Bir ofsayt kararını 2.5-3 dakikada veremiyorlar. Çözülebilir bir konu bu. Uzaydan bir şey aramayacağız. Çok nadir problemler çıkıyor böyle olunca Şampiyonlar Ligi’nde izliyoruz işte.

İşte Rıdvan Dilmen’in devre arasında yaptığı açıklamalar…

‘SOL BEKE HİÇ ÖNLEM ALMAMIŞ’

Fenerbahçe en iyi deplasman performansını gösteriyor. Kasımpaşa çok gol pozsiyonu veriyor. Kasımpaşa sol beke hiç önlem almamış. Isla ve Dirar maden buldu orada.

‘TOPUN AYAKTAK ÇIKTIĞINI NASIL GÖRDÜ?’

Hasan Ali’nin topu ayağından çıkardığı anı nasıl gördü VAR’daki hakem? Başka bir açı mı var acaba onlarda? Çizgiyi onlar çiziyor orada. Beyazlı bir oyuncu perdeliyor Hasan’ı. Hasan Ali’nin topu hangi anda ayağından çıkardığını göremiyoruz. Soldado kaleciyi bozuyorsa iptal kararı doğrudur. Ama Hasan Ali’nin orta yapışını nereden gördünüz?

‘BU MAÇ 1-1 BİTMEZ’

Hasan Ali’nin ayağından topun çıkışını hakemin görmesi zor. Kırmızı-Lacivert diye çıkıyorsak burada bir problem var. Topun ayaktan çıkma anı insan bir milimetrelik hata yapabilir. Bu VAR’da çizilen Lacivert-Kırmızı çizgilerini de Avrupa’daki gibi, Dünya Kupası’ndakine göre ayarlamaları gerekiyor. Kazasız belasız atlatalım bundan sonra bu 3 haftayı. Önümüzdeki yıl Avrupa’daki gibi görelim. Fenerbahçe çok gol pozisyonu veren bir takıma karşı oynuyor. Ama yine de pozisyon veriyor. Maç 1-1 bitmez.