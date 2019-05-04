MAÇ SONUCU | Newcastle United 2-3 Liverpool | İngiltere Premier League

İngiltere Premier League’de 37. hafta maçında şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Liverpool, deplasmanda Newcastle United’ı nefes kesen maçta 3-2 mağlup etti ve çok çok kritik üç puan elde etti. 94 puana yükselen Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City’nin 2 puan üstüne çıktı ve nefes kesen zorlu maçın sonunda rahat bir nefes aldı.

Liverpool’un golleri Virgil van Dijk (13), Mohamed Salah (28) ve Divock Origi’den (86) geldi. Konuğuna ecel terleri döktüren Newcastle United ise Christian Atsu (20) ve Salomon Rondon’la (54) gollerini buldu. Newcastle 42 puanla 14. sırada kaldı.

Salah şoku!

Liverpool’un süperstarı Mohamed Salah, 70’te Newcastle United kalecisi Martin Dubravka ile çarpıştı ve oyundan sedyeyle ve gözyaşları içinde çıkmak zorunda kaldı. 72’de skor 2-2’yken Salah’ın yerine oyuna giren Origi üç puanı getirdi.

Son hafta Liverpool 12 Mayıs’ta Wolverhampton’a konuk olacak. Manchester City ise kalan iki maçında önce 6 Mayıs’ta Leicester City’yi konuk edecek, son hafta ise 12 Mayıs’ta kümede kalmayı garantileyen Brighton deplasmanına gidecek. Salah gözyaşları içinde! Sedye ile götürüldü, herkesi şoke eden sakatlık... Newcastle United deplasmanında şampiyonluk için 3 puan arayan Liverpool`da Mısırlı yıldız Mohamed Salah çok ciddi bir salatlık geçirerek sahayı gözyaşları içinde terk etti. İlgili Haberi Oku