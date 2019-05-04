MAÇ SONUCU | İstanbulspor Kardemir Karabükspor 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Cem Özbay
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal (Dk. 78 Umut Kaya), Muhsin Yıldırım, Etoga, Ali Aytemur, Abdullah Balıkuv, Arif Morkaya, Muhammed Demirci, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 54 Ali Dere), Cajic, Görkem Güven (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Perovic
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Berk Kervankıran, Sezer Gündüz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Doğukan Sabih Toksöz, Fatih Kızılay (Dk. 54 Fatih Tultak), Emre Eser, Oğuz Eken (Dk. 86 Batuhan Kurt), Ahmet Karadayı (Dk. 72 Arif Bostancı)
Gol: Dk. 63 Görkem Güven (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 64 Cajic (İstanbulspor)