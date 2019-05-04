SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Dev derbide ilk yarıda tek gol var!
MAÇ SONUCU | İstanbulspor Kardemir Karabükspor 1-0
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | İstanbulspor Kardemir Karabükspor 1-0

Sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden İstanbulspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

4 Mayıs 2019 19:28

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Cem Özbay

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal (Dk. 78 Umut Kaya), Muhsin Yıldırım, Etoga, Ali Aytemur, Abdullah Balıkuv, Arif Morkaya, Muhammed Demirci, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 54 Ali Dere), Cajic, Görkem Güven (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Perovic

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Berk Kervankıran, Sezer Gündüz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Doğukan Sabih Toksöz, Fatih Kızılay (Dk. 54 Fatih Tultak), Emre Eser, Oğuz Eken (Dk. 86 Batuhan Kurt), Ahmet Karadayı (Dk. 72 Arif Bostancı)

Gol: Dk. 63 Görkem Güven (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 64 Cajic (İstanbulspor)

Son güncelleme 19:28 | 4 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Akhisarspor
Bugün - 16:00
0
-
2
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 16:00
4
-
1
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR