MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko Banvit 70-78

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 29’uncu haftasında Banvit, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 78-70 mağlup etti. Normal sezonda 14’üncü galibiyetini alan Banvit ise Play-Off’a kalmayı garantiledi. Karşılaşmada en skorer isim 23 sayıyla Morgan oldu.

SALON: Ülker

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Semih Vural

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 9, Green 6, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu, Sloukas 13, Melli 18, Sinan Güler 6, Barış Hersek

BANVİT: Perez 16, Şehmus Hazer 9, Rıdvan Öncel 2, Shelton 18, Morgan 23, Tolga Geçim 5, Cem Ulusoy 2, Metehan Akyel 3, Berke Atar

1’inci Periyot: 20-18

Devre: 44-37

3’üncü Periyot: 53-58