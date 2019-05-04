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MAÇ SONUCU | B.B Erzurumspor Bursaspor 2-0
Bursaspor

MAÇ SONUCU | B.B Erzurumspor Bursaspor 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Erzurumspor evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan aldı. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımdan Bursaspor 30 puanla 17.sırada kaldı. Erzurumspor 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 15.sıraya çıktı.

4 Mayıs 2019 18:06

Süper Lig’de ateş hattında oynanan mücadele nefesleri kesti… Küme düşme potasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor yine ligde kalmak için savaşan Bursaspor’u sahasında ağırladı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Dadaşlar 76.dakikada Eduok’un golüyle 1-0 öne geçti.

1 puanı kurtarmak için beraberlik golü arayan Bursaspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 84’te Hakan Arslan ile durumu 2-0’a getiren Erzurumspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

7 haftadır puan kaybeden Bursaspor bu mağlubiyetle 30 puanda kalarak ateş hattından uzaklaşamadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligde kalma umutlarını yeşertirken Bursaspor haftalardır süren kayıplarına ‘dur’ diyemedi ve ateşe daldı…

İŞTE PUAN DURUMU:

BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI:

Antalyaspor (D)

Göztepe

Yeni Malatya (D)

ERZURUMSPOR’UN KALAN MAÇLARI:

Yeni Malatya (D)

Fenerbahçe

Kayserispor (D)

Son güncelleme 20:09 | 4 Mayıs 2019
bursaspor Erzurumspor süper lig
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4
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1
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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