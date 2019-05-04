MAÇ SONUCU | B.B Erzurumspor Bursaspor 2-0

Süper Lig’de ateş hattında oynanan mücadele nefesleri kesti… Küme düşme potasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor yine ligde kalmak için savaşan Bursaspor’u sahasında ağırladı.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında Dadaşlar 76.dakikada Eduok’un golüyle 1-0 öne geçti.
1 puanı kurtarmak için beraberlik golü arayan Bursaspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 84’te Hakan Arslan ile durumu 2-0’a getiren Erzurumspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
7 haftadır puan kaybeden Bursaspor bu mağlubiyetle 30 puanda kalarak ateş hattından uzaklaşamadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligde kalma umutlarını yeşertirken Bursaspor haftalardır süren kayıplarına ‘dur’ diyemedi ve ateşe daldı…
İŞTE PUAN DURUMU:
BURSASPOR’UN KALAN MAÇLARI:
Antalyaspor (D)
Göztepe
Yeni Malatya (D)
ERZURUMSPOR’UN KALAN MAÇLARI:
Yeni Malatya (D)
Fenerbahçe
Kayserispor (D)