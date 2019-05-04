Kasımpaşa Fenerbahçe özet! FB dört maç aradan sonra güldü (maç özeti)

Kasımpaşa Fenerbahçe Süper Lig 31. hafta maçında karşı karşıya geldi Üç puan parolasıyla sahaya çıkan ekip de ilk yarıda birer gol bulurken, eşitliği bozan goller ikinci yarıda geldi. 13’te Neustadter’in geri pasında Harun inanılmaz bir şekilde ayağının altından kaçırdı ve top ağlara gitti! 20’de Eljif’in kafa golü önce ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı ancak VAR incelemesiyle skor eşitlendi: 1-1. 40’ta Isla ile skor 2-1. 44’te VAR incelemesi sonucu golden önce ofsayt tespit edildi ve gol iptal oldu. İkinci yarı oynanıyor. 72’de Valbuena’nın frikik golüyle skor 2-1 oldu. 74’te Mehmet Ekici’nin pasında Soldado’nun golü ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Daha sonra 77’de yine VAR devreye girdi ve gol kararı çıktı 3-1. Maçın geri kalanında başka gol gelmeyince karşılaşma 3-1 sona erdi. İşte, Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti…

KASIMPAŞA FENERBAHÇE ÖZETİ

RIDVAN DİLMEN’DEN FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI YORUMU

Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk yarıda VAR kararları çok konuşuldu. Fenerbahçe'yi öne geçiren Isla'nın golü VAR kararı nedeniyle iptal edildi. Devre arasında NTV'de pozisyonları yorumlayan Rıdvan Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen'in açıklamaları…

‘SOL BEKE HİÇ ÖNLEM ALMAMIŞ'

Fenerbahçe en iyi deplasman performansını gösteriyor. Kasımpaşa çok gol pozsiyonu veriyor. Kasımpaşa sol beke hiç önlem almamış. Isla ve Dirar maden buldu orada.

‘TOPUN AYAKTAK ÇIKTIĞINI NASIL GÖRDÜ?'

Hasan Ali'nin topu ayağından çıkardığı anı nasıl gördü VAR'daki hakem? Başka bir açı mı var acaba onlarda? Çizgiyi onlar çiziyor orada. Beyazlı bir oyuncu perdeliyor Hasan'ı. Hasan Ali'nin topu hangi anda ayağından çıkardığını göremiyoruz. Soldado kaleciyi bozuyorsa iptal kararı doğrudur. Ama Hasan Ali'nin orta yapışını nereden gördünüz?

‘BU MAÇ 1-1 BİTMEZ'

Hasan Ali'nin ayağından topun çıkışını hakemin görmesi zor. Kırmızı-Lacivert diye çıkıyorsak burada bir problem var. Topun ayaktan çıkma anı insan bir milimetrelik hata yapabilir. Bu VAR'da çizilen Lacivert-Kırmızı çizgilerini de Avrupa'daki gibi, Dünya Kupası'ndakine göre ayarlamaları gerekiyor. Kazasız belasız atlatalım bundan sonra bu 3 haftayı. Önümüzdeki yıl Avrupa'daki gibi görelim. Fenerbahçe çok gol pozisyonu veren bir takıma karşı oynuyor. Ama yine de pozisyon veriyor. Maç 1-1 bitmez.

5 buçuk sene evvel Kadıköy`de Fenerbahçe`yi yenmişlerdi... Şimdi 3. Lig`e düştüler... 4 Aralık 2013`te Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Kadıköy`de Fenerbahçe`yi 2-1 yenerek kupanın dışına iten Fethiyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup`taki son hafta maçında Bandırmaspor Baltok`a deplasmanda 2-1 mağlup olarak 3. Lig`e düştü. İlgili Haberi Oku