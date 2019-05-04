Karşıyaka’nın ‘play-off’taki rakibi Van BŞB

TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste 5. galibiyetini son hafta mücadelesinde Elaziz Belediyespor’u deplasmanda 2-0 yenerek alan Karşıyaka, adını Play-Off’a yazdırmayı başardı. Sezonu 55 puanla tamamlayan Kaf-Kaf, son hafta Pazarspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olarak aynı puanda kalan Kızılcabölükspor’u ikili averajla sollayıp grubu 4’üncü sırada tamamladı.

Karşıyaka’nın Play-Off’taki rakibi 60 puanla 4’üncü sırayı elde eden Van Büyükşehir Belediyespor oldu. Kızılcabölükspor ise Esenler Erokspor’la eşleşti. İzmir temsilcisi, grupta Play-Off yarı finalindeki ilk maçı 10 Mayıs’ta evinde, rövanşı ise 15 Mayıs’ta deplasmanda oynayacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf finalde Esenler Erokspor – Kızılcabölükspor eşleşmesinin galibiyle 2’nci Lig için tarafsız sahada karşılaşacak. Altay`dan Alsancak Stadı savunması Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzmir`deki diğer kulüp başkanlarıyla birlikte katıldığı panelde yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı`nın önünde Altay ismini kullanmasına taraftarların tepki göstermesi üzerine açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

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