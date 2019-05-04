SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Nefesler tutuldu! İşte 11'ler! Birer sürpriz var!
Karşıyaka’nın ‘play-off’taki rakibi Van BŞB
Spor Toto 3. Lig

Karşıyaka’nın ‘play-off’taki rakibi Van BŞB

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka, deplasmanda Elaziz Belediyespor'u 2-0 yenerek 'play-off'ta yer alma hakkı kazandı. Kaf Kaf'ın rakibi ise Van Büyükşehir Belediyespor.

4 Mayıs 2019 18:42

TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste 5. galibiyetini son hafta mücadelesinde Elaziz Belediyespor’u deplasmanda 2-0 yenerek alan Karşıyaka, adını Play-Off’a yazdırmayı başardı. Sezonu 55 puanla tamamlayan Kaf-Kaf, son hafta Pazarspor’a deplasmanda 3-1 mağlup olarak aynı puanda kalan Kızılcabölükspor’u ikili averajla sollayıp grubu 4’üncü sırada tamamladı.

Karşıyaka’nın Play-Off’taki rakibi 60 puanla 4’üncü sırayı elde eden Van Büyükşehir Belediyespor oldu. Kızılcabölükspor ise Esenler Erokspor’la eşleşti. İzmir temsilcisi, grupta Play-Off yarı finalindeki ilk maçı 10 Mayıs’ta evinde, rövanşı ise 15 Mayıs’ta deplasmanda oynayacak. Rakibine üstünlük sağlayan taraf finalde Esenler Erokspor – Kızılcabölükspor eşleşmesinin galibiyle 2’nci Lig için tarafsız sahada karşılaşacak. 02 Mayıs 2019 Altay`dan Alsancak Stadı savunması Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzmir`deki diğer kulüp başkanlarıyla birlikte katıldığı panelde yeniden inşaatı süren Alsancak Stadı`nın önünde Altay ismini kullanmasına taraftarların tepki göstermesi üzerine açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

04 Mayıs 2019 Göztepe`nin zorlu 4 haftası başlıyor Spor Toto Süper Lig`de averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Göztepe, son dört hafta kritik maçlara çıkacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:42 | 4 Mayıs 2019
karşıyaka TFF 2. Lig TFF 3. Lig 2. Grup
YAKINDAKİ MAÇLAR
Akhisarspor
Bugün - 16:00
0
-
2
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 16:00
4
-
1
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
31 18 63
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR