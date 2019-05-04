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Japon basını İstanbul’a akın etti! Yapılan talep koltuk sayısını geçti
Galatasaray

Japon basını İstanbul’a akın etti! Yapılan talep koltuk sayısını geçti

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği mücadelede Nagatomo-Kagawa karşılaşmasını da izlemek isteyen Japon basın mensupları, derbiye yoğun ilgi gösteriyor.

4 Mayıs 2019 14:50

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş mücadelesine Japon basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yuto Nagatomo'nun, siyah-beyazlılarda ise Shinji Kagawa'nın forma giymesi ve bu iki futbolcunun karşı karşıya gelecek olması nedeniyle Japon gazeteciler derbide kendilerine yer bulabilmek için akreditasyon yarışına girdi. Türk Telekom Stadyumu'nda basın tribününe yapılan talepler, koltuk sayısını geçmiş durumda…

Şu ana kadar 25'in üzerinde Japon gazeteci akreditasyon yaptırırken, halen gelen akreditasyon talepleri de mevcut…

04 Mayıs 2019 Galatasaray Beşiktaş... Türk Telekom Stadyumu`nda 1 milyar 118 milyon TL'lik derbi Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 118 milyon TL... İlgili Haberi Oku

HAVA AÇIK OLACAK

Öte yandan ebedi dost, ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş, sahada kozlarını paylaşırken, havanın da güzel olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda parçalı bulutlu bir hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 22 derece olacağı ifade edildi.

Son güncelleme 14:50 | 4 Mayıs 2019
beşiktaş galatasaray istanbul Japon kagawa nagatomo
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
31 18 63
2 Galatasaray
30 17 60
3 Besiktas
30 17 59
4 Trabzonspor
30 15 53
5 Alanyaspor
30 12 42
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