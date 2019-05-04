Japon basını İstanbul’a akın etti! Yapılan talep koltuk sayısını geçti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş mücadelesine Japon basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yuto Nagatomo'nun, siyah-beyazlılarda ise Shinji Kagawa'nın forma giymesi ve bu iki futbolcunun karşı karşıya gelecek olması nedeniyle Japon gazeteciler derbide kendilerine yer bulabilmek için akreditasyon yarışına girdi. Türk Telekom Stadyumu'nda basın tribününe yapılan talepler, koltuk sayısını geçmiş durumda…

Şu ana kadar 25'in üzerinde Japon gazeteci akreditasyon yaptırırken, halen gelen akreditasyon talepleri de mevcut…

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HAVA AÇIK OLACAK

Öte yandan ebedi dost, ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş, sahada kozlarını paylaşırken, havanın da güzel olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda parçalı bulutlu bir hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 22 derece olacağı ifade edildi.