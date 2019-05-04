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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Muratpaşa Belediyesi’nin
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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Muratpaşa Belediyesi’nin

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde normal süresi 28-28 biten maçta Muratpaşa Belediyesi, Kastamonu Belediyespor'u 33-32 yenerek kupanın sahibi oldu.

4 Mayıs 2019 18:18

Geçen hafta Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor Kadınlar Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Muratpaşa Belediyespor ilk yarıyı 16-15 önde tamamladı. Nefes kesen mücadelenin normal süresş 28-28 sonuçlanınca maç uzatmaya gitti.

Uzatmalar sonunda Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyespor’u  33-32 yenerek Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

SALON: Porsuk

HAKEMLER: Murat Çelik, Cengiz Ömer

MURATPAŞA BELEDİYESPOR: Graovac (Merve Durdu), Kübra Sarıkaya 8, Yeliz Özel 7, Cansu Akalın 2, Didem Hoşgör Binboğa 2, Döne Gül Bozdoğan 2, Branik 3, Yasemin Şahin 2, Yağmur Toprak 6, Eda Nur Kılıç 1

KASTAMONU BELEDİYESPOR: Nenezic (Rombescu), Laiuk 2, Yasemin Güler 2, Aslı İskit 8, Elif Sıla Aydın 7, Serpil İskenderoğlu 3, Betül Yılmaz 4, Snopova 3, Ceren Çoşkun 2, İlkova 1

İLK YARI: 16-15

İKİNCİ YARI: 28-28

DİSKALİFİYE: Baranik, Yasemin Şahin (Muratpaşa Belediyespor)

İKİ DAKİKALAR: Yasemin Şahin (2), Döne Gül Bozdoğan, Baranik, Yağmur Toprak, Kübra Sarıkaya (Muratpaşa Belediyesi), Yasemin Güler, Laiuk, Betül Yılmaz (Kastamonu Belediyespor) 04 Mayıs 2019 Son dakika... Fenerbahçe kadın basketbolda Galatasaray`ı yenip finale yükseldi Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2018-2019 Sezonu play-off yarı final son maçında Galatasaray`ı 54-51 yenen Fenerbahçe seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:18 | 4 Mayıs 2019
hentbol Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Kastamonu Belediyespor Muratpaşa Belediyesi
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