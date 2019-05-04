Ersun Yanal: Skoru bulmak en büyük dert

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 galip geldikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Ersun Yanal’ın açıklamaları…

“ÜLKEMİZE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM”

“Öncelikle 4 şehidimiz var. Vatan uğruna canını veren kardeşlerimize rahmet, ailelerine ve ülkemize baş sağlığı diliyorum. Bugün kazandık. İyi bir oyun var”

“SKORU BULMAK EN BÜYÜK DERT”

Kasımpaşa galibiyetini değerlendiren Ersun Yanal, “Bugün kazandık, iyi bir oyun vardı. Zaman zaman stresten üstünlüğümüzü kaybettik. Ancak oyunun belirli bir bölümünde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Skoru bulmak en büyük dert. Biz bu sene bunu çok sık yaşadık.” dedi. Valbuena: Fenerbahçe ile özel bir anlaşma yaptık! Fenerbahçe`nin Kasımpaşa`yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Valbuena takımdaki geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

‘HEPİMİZİN DÜŞÜNMESİ GEREKEN SEZON’

“Taraftarlar seneye şampiyon olmak istediklerine yönelik tezahüratlar yaptı, neler söleyeceksiniz?” şeklindeki soruya yanıt veren Ersun Yanal, “Bu sene Fenerbahçe, kendi istatistiklerini de değiştirdi. Hiçbirimizin mutlu olmadığı, memnun olmadığı, hepimizin düşünmesi gereken bir sezon. Bundan sonraki süreçte şapkamızı önümüze koyarak yapabileceklerimizi düşünmeli ve önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlamalıyız. Üç maçımız var ve bu üç maçı kazanmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.