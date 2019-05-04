Erol Bulut ayrılığın perde arkasını anlattı

Evkur Yeni Malatyaspor ile Türkiye Kupası’nda yarı final oynama başarısı gösteren ve ligde takımına sergilettiği futbolla beğeni toplayan Erol Bulut, flaş bir kararla Malatya ekibi ile yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılık kararının ardından sürecin detaylarını goal.com’dan İlker Yılmaz’a anlatan Erol Bulut, verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Erol Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor’dan ayrılık süreci ile ilgili şunları söyledi:

“Her ayrılığın bir nedeni vardır. Daha çok Ocak ayından itibaren anlaşmazlıklar yaşadık. Verilen sözler yerine getirilmedi. En son öyle bir noktaya gelindi ki bırakmam gerektiğini düşündüm. Kupada yarı final oynamıştım, ligde de 28. haftaya kadar ilk 5’in içinde olduk. Zaten hedefimiz 5 ila 8. sıra arasıydı. Sonuçta devam etsem de sezonu aşağı yukarı bu noktalarda bitirecektik. İki kulvarda yürümek zor, biz bunu başardık. Sözleşmem sezon sonunda bitiyordu. Yönetimin de Haziran ayında kongresi var. Onlar da gelecek planlamasını daha iyi bir şekilde yapacaktır. Bu nedenle iki taraf açısından daha iyi olacağını düşünerek erken karar verdim.

Geçen sezonki takımın 11 milyon euro’luk maliyeti vardı. Bu sezon 8,5 milyon euro’ya düşürüldü. 4.5 milyon euro’luk da oyuncu satışı yaptık. Devre arasında transferler geç yapıldı. 31 Ocak’ta gelen transferin uyum süreci çok uzun. Zaten 2-3 ayda uyum sorununu aşıyorlar. Yönetim geçen yıl da aynı politikayı uygulamıştı. Bunlardan maalesef dersler alınmadı.”