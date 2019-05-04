Ergin Ataman: Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı biz 19 Mayıs 2019’da kürsüye çıkacağız

Euroleague’de Anadolu Efes’i Fina Four’a taşıyan Ergin Ataman, SÖZCÜ’den Devrim Demirel’in sorularını yanıtladı.

Bu başarıyı üç farklı açıdan değerlendirmek lazım. Önce Efes'le başlayalım…

Türk sporunda bir ekol Efes. Oyuncu yetiştirip NBA'e yollayan. Aynı zamanda bir antrenör fabrikası. Aydın Örs, Ergin Ataman, Oktay Mahmuti, Ufuk Sarıca. Son dönemde bir kanı vardı: Efes istediği kadar yatırım yapsın başarılı olamayacak. İnsanlar inancını kaybetmişti. Biz bu algıyı kırdık.

Ergin Ataman için ne anlamı var?

2000'lerde iki Final Four'um var. Sonrasında Efes ile play-off'u geçemedik. İki büyük caima (Beşiktaş ve Galatasaray) ile kupalar, şampiyonluklar. EuroLig'de hedef zirve. İki maç sonunda kupa gelebilir. Ben Obradovic'ten sonra EuroLig'de en fazla maça çıkan koçum. Avrupa'da isim sahibiyken taçlandırmak çok önemli.

Basketbolun kazancı?

Dünyadaki tanınırlık açısından çok önemli. 250-300 ülke naklen yayınlıyor. NBA yetkilileri, scout'lar. Bir İspanyol, bir Rus ama iki Türk takımı. Türkiye için bir gövde gösterisi olacak.

Bundan 19 yıl önce bana “Bir gün Efes'le bu kupayı kazanacağız” demiştiniz. O gün 19 Mayıs 2019 mu?

19 Mayıs 1919'da Atatürk Samsun'a çıktı. 19 Mayıs 2019'da da biz Vitoria'da kürsüye çıkacağız. Bu kadar iddialı olmak zorundayım. Sonuna kadar hayal edeceğiz. Atatürk, Türkiye'yi o günkü şartlarda en üst noktaya çıkardığına göre biz de bugünkü şartlarda takımımızı kürsünün en üstüne çıkartacağız.

“EN İYİ LİG BİZDE DEĞİL”

“Kimse sahiplenmesin. Bu başarı, Fener ve Efes'in maddi-manevi yaptığı yatırımların karşılığıdır. Türk basketbolundaki sorunlar artarak devam ediyor. Yönetenlerin acil çözüm bulması lazım. Söylendiği gibi Avrupa'nın en iyi ligi değiliz. Dünya klasmanında 17. sıraya düşmüşken bu sözler inandırıcılığını kaybediyor. Yunanistan'daki gibi iki takımlı ligimiz var.”

“TRİBÜNLER BOŞ”

“Final Four bittiği gün herkes gerçeklerle karşı karşıya kalacak. Lig izlenmiyor. Tribünler bomboş. TV yayınlarına ilgi yok. Böyle giderse Türk basketbolu eşittir Euro- Lig olur. EuroLig'in NBA benzeri bir oluşum niyeti var. Buraya doğru gidiyor. Fener ve Efes'in karşısına Sakarya'yı 17 yaşındaki oyuncularla çıkaramazsınız. Puan durumunda bir takım eksik. Böyle bir düzen yok.”

“KAHRAMAN BULAMADIK”

“Eskiden Efes'in gücü Aydın Örs ve Türk oyunculardı. Ufuk Sarıca, Tamer Oyguç, Hüseyin Beşok, İbrahim Kutluay. Türk insanında önemli bir sahiplenme var. 18 yılllık süreçte bir türlü Türk oyuncularla o havayı yakalayamadık. Bir tek Cedi Osman çıktı. Türk kahramanları, kahramanlık öykülerini çıkartamadık. Şimdi Doğuş gibi katkı yapan, enerji veren bir kaptanımız ve karakterli yabancı oyuncularımız var.”

“BASKETBOLU ÖRNEK ALSINLAR”

“Türkiye’de basketbol çok seviliyor. Efes gibi sadece bir basketbol kulübünün maçının biletleri 5 gün önce 1 saatte bitiyor. 17 bin kişi salona geliyor. Türk insanı aslında futboldaki holiganizmin ve kısırdöngünün içinde değil. Bunun için 5 yıldır Fenerbahçe'nin (basketbol takımı) peşindeler. Orada bir kültür oluştu. Türk futbolunun artık kısırdöngüden kurtulması gerekiyor. Basketbolu örnek alsınlar. Hiçbir Türk futbol takımı Avrupa'da mart ayını göremiyor. ‘Var mı'yı ‘Yok mu'yu bırakıp başka şeylere odaklansınlar.”